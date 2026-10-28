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Guale LLA GUALEGUAYCHÚ

Mileístas se distancian de Davico en el homenaje a Guastavino

La iniciativa fue del intendente Mauricio Davico y acompañada por el Concejo Deliberante local. Pedro “Pemo” Guastavino, dirigente peronista, fue senador nacional y vicegobernador mandato cumplido.

28 Oct, 2026, 10:00 AM
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En el marco del reconocimiento al dirigente, realizado durante la sesión de este martes 27 de octubre, La Libertad Avanza de Gualeguaychú se expresó al respecto, mediante un comunicado difundido a través de sus redes sociales, firmado por Andrés Romero, Presidente Departamental de La Libertad Avanza de Gualeguaychú.

 

El Texto completo:

 

LA LIBERTAD AVANZA

GUALEGUAYCHÚ

 

Desde La Libertad Avanza Gualeguaychú manifestamos nuestro rechazo al reconocimiento otorgado a Pedro "Pemo" Guastavino, aprobado hoy por el Honorable Concejo Deliberante con el acompañamiento del Ejecutivo Municipal.

 

Guastavino fue senador nacional y vicegobernador durante los gobiernos kirchneristas y percibe una jubilación de privilegio. Mientras nuestro presidente Javier Milei impulsa el fin de los privilegios de la política, creemos que las instituciones deben dar el ejemplo.

 

Destacamos a Mirta Sulzyk, concejal de nuestro espacio y única edil que votó en contra de la propuesta.

 

Más respeto por los ciudadanos, que pagan estos reconocimientos con sus impuestos. Reconozcamos a los docentes, policías y trabajadores de la salud que dedican su vida a servir al prójimo con vocación, muchas veces sin esperar nada a cambio. Ellos sí merecen el reconocimiento de nuestra sociedad.

 

Dr. Andrés J. Romero - Presidente Departamental LLA Gualeguaychú

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Imagen que acompaña la publicación en redes sociales de LLA de Gualeguaychú

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