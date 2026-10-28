Mileístas se distancian de Davico en el homenaje a Guastavino

En el marco del reconocimiento al dirigente, realizado durante la sesión de este martes 27 de octubre, La Libertad Avanza de Gualeguaychú se expresó al respecto, mediante un comunicado difundido a través de sus redes sociales, firmado por Andrés Romero, Presidente Departamental de La Libertad Avanza de Gualeguaychú.

El Texto completo:

LA LIBERTAD AVANZA

GUALEGUAYCHÚ

Desde La Libertad Avanza Gualeguaychú manifestamos nuestro rechazo al reconocimiento otorgado a Pedro "Pemo" Guastavino, aprobado hoy por el Honorable Concejo Deliberante con el acompañamiento del Ejecutivo Municipal.

Guastavino fue senador nacional y vicegobernador durante los gobiernos kirchneristas y percibe una jubilación de privilegio. Mientras nuestro presidente Javier Milei impulsa el fin de los privilegios de la política, creemos que las instituciones deben dar el ejemplo.

Destacamos a Mirta Sulzyk, concejal de nuestro espacio y única edil que votó en contra de la propuesta.

Más respeto por los ciudadanos, que pagan estos reconocimientos con sus impuestos. Reconozcamos a los docentes, policías y trabajadores de la salud que dedican su vida a servir al prójimo con vocación, muchas veces sin esperar nada a cambio. Ellos sí merecen el reconocimiento de nuestra sociedad.

Dr. Andrés J. Romero - Presidente Departamental LLA Gualeguaychú

Imagen que acompaña la publicación en redes sociales de LLA de Gualeguaychú