Robó una estructura de Tránsito Municipal y fue detenido mientras la trasladaba por la calle

Un hombre de 49 años fue detenido durante la tarde de este martes en Gualeguaychú, acusado de sustraer una estructura metálica perteneciente a la Dirección de Tránsito Municipal, que era utilizada para restringir la circulación de vehículos.

El procedimiento ocurrió alrededor de las 13:10, cuando personal de la Comisaría Segunda recibió un aviso del Comando Radioeléctrico sobre la presencia de un hombre que trasladaba un elemento de características sospechosas.

A partir de esta información, los efectivos se dirigieron a calle 3 de Febrero, entre Buenos Aires y Goldaracena, donde lograron localizar e identificar al sospechoso.

El hombre transportaba un perfil de acero tipo “C”, de aproximadamente cinco metros de longitud, que estaba pintado de amarillo en una de sus caras.

Según pudo establecer la Policía, la estructura habría sido sustraída de la intersección de Eva Perón y Concordia, donde era utilizada para realizar cortes de tránsito y pertenecería a la Dirección de Tránsito Municipal.

Tras dar intervención a la Fiscalía, se dispuso la aprehensión del hombre y el secuestro del elemento, que posteriormente fue entregado al área municipal correspondiente.

El detenido quedó a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones por el hecho.

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