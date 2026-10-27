Tras los elogios del estreno, se presentará nuevamente la obra “Calandria”

Con un amplio marco de público se estrenó este 24 de Octubre la obra “Calandria”, de Martiniano Leguizamón, en la Azotea de Lapalma, dentro del marco de los festejos de las 50 años del Ballet El Lazo dirigido por Mariano Wright.

En esta versión del director Alfredo Iribarren de la comedia gauchesca estrenada en 1890 en 13 cuadros, con un ritmo ágil y dinámico el espectáculo ensamblo la actuación de Juan Viñals , que realizó múltiples papeles utilizando el teatro de mascaras para dar vida al clásico trio del sargento, la partida y el Gaucho perseguido, con El ballet argentino El Lazo, que se destacó claramente por un ajustado y gracioso nivel de actuación que delineó en cada integrante un personaje con un carácter específico, generando un pequeña comunidad que resguardaba a su gauchito cantor de los improperios del sargento de turno.

Con números corográficos típicos eximiamente creados por Mariano Wright y con el diseño sonoro de Lucas Weistein, la obra sorprendió a grandes y chicos, pasando por diferentes registros de actuación conjugado todo de forma precisa.

Un espectáculo muy recomendable para toda la familia, que tendrá su segunda función el viernes 6 de noviembre a las 21 h en el teatro del puerto junto con una presentación además del ballet con sus alumnos para cerrar la velada a partir de las 21h.

Las entradas están en ventas a precios populares al 3446 57-8758.