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Estudiantes de la EET 1 confeccionan almohadones terapéuticos para pacientes con cáncer de mama

En el marco del proyecto Corazones Solidarios del programa Escuela y Comunidad, la Escuela de Educación Técnica N°1 de Gualeguaychú produjo 100 unidades destinadas a acompañar el proceso postoperatorio de mujeres intervenidas por cáncer de mama.

28 Oct, 2026, 18:59 PM
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La iniciativa integró saberes de las especialidades en indumentaria con el trabajo comunitario junto a entidades locales.

 

Estudiantes y docentes de la Escuela de Educación Técnica N°1 José María Sobral, de la ciudad de Gualeguaychú, confeccionaron 100 almohadones terapéuticos con forma de corazón para ser entregados a mujeres que atravesaron intervenciones quirúrgicas por cáncer de mama. La iniciativa se concretó a través del programa Escuela y Comunidad del Consejo General de Educación (CGE), en articulación con el Rotary Club Gualeguaychú Oeste y el programa de Intercambio de Jóvenes del Distrito 4945. La propuesta permitió vincular la formación técnica específica de los talleres con el compromiso comunitario, promoviendo el trabajo colaborativo, la empatía y la concientización sobre la importancia de la prevención y el diagnóstico precoz de la patología.

 

La propuesta ingresó a la institución técnica en marzo a partir de la iniciativa de Alexis Kemunto, una estudiante de intercambio que se integró durante un trimestre al Taller de Indumentaria de primer año. Durante su estadía en la localidad, Kemunto convocó a la comunidad educativa a sumarse a la acción solidaria, que inicialmente proyectaba la elaboración de 50 piezas para efectores de salud de Entre Ríos, Santa Fe y Uruguay. El compromiso de las familias y del equipo docente permitió duplicar la meta original hasta alcanzar el centenar de unidades, de las cuales se concretó una primera entrega en mayo y se proyecta una nueva distribución para las próximas semanas.

 

La producción de los elementos anatómicos involucró a estudiantes de distintos años y trayectos de formación profesional de la institución. En la etapa inicial, estudiantes de cuarto año de la especialidad Técnico en Industria del Vestir realizaron la tizada y el corte de las telas, mientras que las y los participantes del curso de Operador de Máquina Industrial ejecutaron la costura y el armado. Posteriormente, los cursos de quinto, sexto y séptimo año de la especialidad, junto al trayecto de Confeccionista a Medida, completaron el rellenado y las terminaciones. Asimismo, desde la materia Dibujo se diseñaron tarjetas ilustradas con mensajes de aliento para acompañar cada pieza entregada.

 

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