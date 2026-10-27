Extorsionaron a un vecino de Gualeguaychú por $42 millones: una mujer detenida tras allanamientos en Buenos Aires

Una mujer de 32 años fue detenida este martes en la localidad bonaerense de Don Torcuato, en el marco de una investigación por una presunta extorsión que tuvo como víctima a un vecino de Gualeguaychú, quien habría transferido alrededor de 42 millones de pesos a personas que se hacían pasar por funcionarios policiales.

El procedimiento fue realizado por personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de Gualeguaychú, que concretó dos allanamientos en la provincia de Buenos Aires luego de aproximadamente un año de investigación.

Según informó la Policía, la causa se inició a partir de la denuncia de un vecino que habría sido víctima de una maniobra extorsiva. Los responsables se presentaban falsamente como funcionarios policiales y le exigían importantes sumas de dinero.

Como consecuencia de estas amenazas, el damnificado habría realizado distintas transferencias bancarias que, en conjunto, alcanzaron aproximadamente los 42 millones de pesos.

Los principales sospechosos están presos por homicidio

A partir de las tareas investigativas, los efectivos lograron establecer que los presuntos responsables de las extorsiones serían dos hombres que actualmente se encuentran detenidos en Campana, provincia de Buenos Aires, por una causa de homicidio agravado.

Además, la investigación permitió identificar a mujeres que serían familiares de los sospechosos y que, según la hipótesis policial, habrían facilitado sus cuentas bancarias para recibir el dinero transferido por la víctima.

Con los elementos reunidos, la Justicia autorizó la realización de dos allanamientos en domicilios de Don Torcuato.

Una mujer detenida y celulares secuestrados

Los procedimientos se concretaron este martes, alrededor de las 5:30 de la madrugada, con la colaboración de personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de San Isidro, perteneciente a la Policía bonaerense.

Como resultado de los operativos, una mujer de 32 años fue detenida y se secuestraron teléfonos celulares considerados de interés para la investigación.

La causa se encuentra bajo la intervención de la Fiscalía Auxiliar Nº 5, a cargo de Lucas Pascual, mientras que las medidas fueron autorizadas mediante exhorto judicial del Juzgado de Garantías a cargo de Natalia Céspedes.

Tras la detención, se iniciaron las diligencias necesarias para concretar el traslado de la mujer a la Jefatura Departamental Gualeguaychú, donde se prevé que quede alojada conforme a las disposiciones judiciales.

Tanto la detenida como los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Fiscalía interviniente, mientras continúa la investigación para determinar las responsabilidades de las personas involucradas.

Temas POLICIALES