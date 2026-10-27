Cortarán totalmente el tránsito en el complejo Zárate-Brazo Largo este miércoles

La empresa Autovía del Mercosur informó que este miércoles 28 de octubre se realizará un corte total de tránsito en el complejo Zárate-Brazo Largo, que afectará ambos sentidos de circulación de los puentes Mitre y Urquiza.

La medida fue dispuesta por la Dirección Nacional de Vialidad y responde a un operativo especial destinado a permitir el paso de un carretón de dimensiones especiales.

Según se detalló oficialmente, las maniobras comenzarán a las 5:45, mientras que la interrupción total de la circulación está prevista para las 6:00, con una duración estimada de 45 minutos.

Durante ese período, no se permitirá el tránsito vehicular en ninguno de los dos sentidos de los puentes que integran el complejo.

Desde Autovía del Mercosur solicitaron a los conductores planificar sus viajes con anticipación, circular con precaución y respetar las indicaciones del personal que estará a cargo del operativo.

La medida podría generar demoras para quienes deban transitar por esta importante conexión vial entre Entre Ríos y Buenos Aires durante las primeras horas de la mañana.

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