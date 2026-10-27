 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale CORTE TOTAL

Cortarán totalmente el tránsito en el complejo Zárate-Brazo Largo este miércoles

La interrupción afectará ambos sentidos de circulación de los puentes Mitre y Urquiza desde las 6 de la mañana. El corte durará aproximadamente 45 minutos.

27 Oct, 2026, 20:07 PM
Agregar MO en
Agregar MO en

La empresa Autovía del Mercosur informó que este miércoles 28 de octubre se realizará un corte total de tránsito en el complejo Zárate-Brazo Largo, que afectará ambos sentidos de circulación de los puentes Mitre y Urquiza.

 

La medida fue dispuesta por la Dirección Nacional de Vialidad y responde a un operativo especial destinado a permitir el paso de un carretón de dimensiones especiales.

 

Según se detalló oficialmente, las maniobras comenzarán a las 5:45, mientras que la interrupción total de la circulación está prevista para las 6:00, con una duración estimada de 45 minutos.

 

Durante ese período, no se permitirá el tránsito vehicular en ninguno de los dos sentidos de los puentes que integran el complejo.

 

Desde Autovía del Mercosur solicitaron a los conductores planificar sus viajes con anticipación, circular con precaución y respetar las indicaciones del personal que estará a cargo del operativo.

 

La medida podría generar demoras para quienes deban transitar por esta importante conexión vial entre Entre Ríos y Buenos Aires durante las primeras horas de la mañana.

Temas

CORTE TOTAL

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso