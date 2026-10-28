Pueblo Belgrano: la Cooperativa de Agua aguarda una solución en breve para un histórico problema

Cristian Zanandrea y Manuel Carlés, desde la Cooperativa de Provisión de Agua Potable y Otros Servicios Públicos de Pueblo Belgrano, destacaron en RADIO MÁXIMA la firma de un convenio con la provincia para las obras de tratamiento y disposición final de los efluentes cloacales.

El acuerdo establece un marco de cooperación para disponer del terreno necesario. La Provincia impulsará el procedimiento para obtener el inmueble, mientras que la cooperativa asumirá los costos y la ejecución de los trabajos.

“Es un acuerdo muy importante con la gobernación, para poder tener la descarga al río de los efluentes cloacales de la planta de tratamiento, una problemática que tenemos hace unos 15 años, donde tenemos las piletas funcionando en régimen, pero no tenemos la descarga al río. La Provincia haría la expropiación de un espacio privado para poder llegar con el caño, que son unos mil metros, hasta el lugar pre aprobado por la Provincia y la Municipalidad de Gualeguaychú, que es aguas abajo del río. Actualmente las piletas desagotan en una cañada natural y cruza por el campo de un privado que en su momento hizo una demanda, que es entendible, pero debíamos buscar una solución”, explicó Zanandrea.

“El proyecto de ley de expropiación ya está encaminado y creemos que en un mes debería finalizarse todo lo administrativo”, agregó.

Proyectos de crecimiento

Manuel Carlés destacó que “nosotros asumimos hace 15 meses y empezamos a trabajar para buscar una solución. Trabajamos con el equipo de Legales de la Municipalidad, el equipo de gobierno de Manuel Troncoso, y el equipo de Legales del gobernador. La Provincia hará la expropiación, y nosotros nos haríamos cargo del costo”.

Zanandrea mencionó también que “este tema nos venía trabando otros proyectos de agua y cloacas. Ahora se empezaron a unir todas las partes. Fue una prioridad de la gestión que las piletas trabajen en régimen, firmamos convenios con el INTI y el UNER, con controles todas las semanas, para nosotros es prioridad ambiental”.

Carlés destacó que para el funcionamiento de las piletas se contrató a Sebastián Chiapella, licenciado en Medio Ambiente de Concepción del Uruguay.

En Pueblo Belgrano, el servicio de agua y cloacas llega al 80 por ciento de la población, y actualmente se realiza una ampliación a 450 lotes, con lo cual llegaría al 90 por ciento de los vecinos. Ahora se podría tener cobertura total en Nuevo Pueblo Belgrano y Los Cipreses.

Zanandrea destacó la actual obra de cloacas que beneficia a Los Aromos y Loteo Jurado, entre otros lugares, con una inversión millonaria, como también un convenio con la Cooperativa Eléctrica.