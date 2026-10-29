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Guale CORSÓDROMO

Comienza la restauración de calles laterales del Corsódromo: cortes totales y pasos habilitados

El plazo de obra es de 21 días, sujeto al clima. El objetivo es dejar en condiciones el sector que cada verano alberga el Carnaval del País. La mano contraria seguirá habilitada y tres cruces conservarán el paso libre.

29 Oct, 2026, 11:14 AM
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El Gobierno de Gualeguaychú inicia este jueves 29 de octubre trabajos de restauración sobre calle Maestra Piccini, entre Avenida Parque Cándido Irazusta y Aguado, con un corte total del tránsito en sentido este-oeste.

 

Las tareas consistirán en bacheo profundo y superficial del pavimento, además de la reconstrucción de las bocacalles, y demandarán 21 días de trabajos, plazo que queda sujeto a las inclemencias climáticas, ya que con lluvias o terrenos húmedos no se pueden realizar estas labores.

 

El propósito es dejar en condiciones la zona que está ubicada al lado del principal escenario cada verano del Carnaval del País y, por ese motivo, uno de los sitios de mayor concurrencia durante la temporada de verano.

 

La mano oeste-este de esa arteria continuará habilitada para la circulación vehicular, de modo que el acceso al área no quedará interrumpido.

En cuanto a los cruces, las intersecciones con Rocamora y con Ayacucho permanecerán totalmente cortadas, mientras que las de Maipú, Chacabuco y España mantendrán el paso habilitado.

 

Renovar la calzada de un sector de tanta convocatoria garantiza una movilidad más segura y ordenada, y expresa la decisión de la gestión municipal de planificar y ejecutar con anticipación las obras de infraestructura vial que la ciudad necesita.

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