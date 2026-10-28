Concluye el ensanchamiento y nivelación de la pasarela del Corsódromo

“La última vez que se había trabajado sobre la pasarela, se hizo una capa de asfalto, sobre el sector donde desfilan las carrozas y los participantes. Los laterales habían quedado en desnivel, unos cinco centímetros, la primera fila de asientos estaba más abajo”, describió el ingeniero Jonathan Ríos, responsable de la planta asfáltica, para RADIO MÁXIMA.

“Lo que hicimos fue completar la superficie del corsódromo con material asfáltico, para que nos quede pareja, todo al mismo nivel. Se acumulaba el agua de las precipitaciones y no era tan fácil limpiar”, explicó.

Son alrededor de unos 1250 metros cuadrados de superficie pavimentada que se agregan a la pista. “Mañana se puede pisar sin problema”, anticipó el funcionario.

Calles perimetrales

El funcionario comentó que permanecerán abocados a la zona periférica del predio. “Originalmente pensamos en recuperar la trama vial sobre el corsódromo que está bastante deteriorada para luego ver qué tipo de intervenciones podríamos ejecutar dentro del predio, que son más complejas y están deterioradas, no son los mismos procesos. Hoy estamos abocados a la periferia, donde circula la gente cuando se acerca a la pista, las ambulancias, los autos, los proveedores…Por ahora estamos en la parte exterior”, reiteró.

Se prevén unos 21 días de trabajo para finalizar las obras, que incluirán hormigón y asfalto.