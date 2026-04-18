El vivero municipal ya entregó 420 árboles en 2026 y mantiene la producción todo el año

La producción no se detiene y los árboles siguen llegando a las veredas de la ciudad. El vivero municipal trabaja durante todo el año con un objetivo claro: sumar arbolado urbano con especies nativas y adecuadas para cada espacio. En 2025 se entregaron alrededor de 2.000 ejemplares y en lo que va de 2026 ya se distribuyeron más de 420.

La entrega es gratuita y está pensada para quienes necesitan forestación en sus veredas. Pero no se trata solo de retirar un árbol, si no que cada vecino recibe asesoramiento sobre qué especie elegir según el ancho de la vereda y las condiciones del lugar, evitando problemas a futuro y asegurando un crecimiento adecuado.

A la par, se organizan plantaciones en distintos barrios junto a vecinos, lo que permite avanzar de manera planificada y sostener el cuidado de los ejemplares una vez colocados.

El trabajo se desarrolla en dos espacios: el vivero de nativas del Parque Unzué y el del ex frigorífico, donde se producen plantines destinados al arbolado en la vía pública. Allí se realizan tareas de siembra, riego, trasplante y cambio de macetas, con ajustes permanentes en los sistemas de producción.

El último relevamiento muestra la escala del trabajo en donde hay más de 1.100 virarós, 677 timbós blancos, 575 arrayanes, 561 talas, 523 coronillos y 402 lapachos rosados, entre muchas otras especies disponibles .

También hay una producción en marcha que anticipa lo que vendrá en los próximos meses. Más de 500 lapachos amarillos, 520 aguaribayes y 675 arrayanes, además de cientos de plantines en distintas etapas . Algunas especies, como el lapacho amarillo, requieren más tiempo y cuidado para su germinación, lo que marca el nivel de trabajo técnico que implica sostener esta producción.

Entre las especies más buscadas aparecen el aguaribay, por su rápido crecimiento, y otras como el lapacho, el arrayán, el guayabo colorado y la pata de vaca, muy valoradas por su floración. También hay arbustos, como el sen de campo, que cada vez tienen más demanda.

El vivero también abre sus puertas a las escuelas. A través de visitas guiadas, los estudiantes conocen cómo se producen los árboles y por qué es importante el arbolado urbano. Para solicitar turnos, las instituciones deben comunicarse con la Dirección de Espacios Verdes al 3446 67-9079.

En ese mismo ámbito se desarrolla una experiencia de formación laboral en el marco del Programa Promover, a partir de un convenio de entrenamiento firmado en abril. La propuesta se lleva adelante junto al equipo interdisciplinario de la Asociación Emanuel y el Área de Accesibilidad del Gobierno de Gualeguaychú.

Los participantes transitan una instancia de formación seguida de su práctica laboral, acompañados por un tutor que guía y coordina las actividades. En este contexto, el vivero se convierte en un espacio de aprendizaje, donde se desarrollan habilidades laborales y se fortalecen hábitos como la responsabilidad, el trabajo en equipo y el cumplimiento de tareas.

El trabajo incluye procesos como la siembra, el riego, el trasplante y el mantenimiento general, además del conocimiento sobre la producción de arbolado autóctono. A su vez, estas tareas estimulan aspectos cognitivos como la atención, la memoria, la secuencia de acciones y la comprensión de consignas.

El Programa Promover, impulsado por el Ministerio de Capital Humano de la Nación, tiene como objetivo acompañar la formación y el desarrollo de la trayectoria laboral de personas con discapacidad, promoviendo su autonomía y su inclusión en el ámbito del trabajo.

El movimiento es constante. Producir, plantar, enseñar y acompañar. Así, árbol por árbol, el vivero va dejando su marca en cada barrio de la ciudad.

Municipalidad de Gualeguaychú