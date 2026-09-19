Detuvieron a un joven acusado de golpear a un policía a la salida de un boliche

Un joven de 26 años fue aprehendido durante la madrugada de este sábado luego de un incidente ocurrido en inmediaciones de Rocamora y Goldaracena.

Personal de la Comisaría Primera acudió al lugar a raíz de un aviso por una presunta pelea. Al arribar, los efectivos se entrevistaron con policías que se encontraban realizando servicio adicional en un local bailable de la zona.

Según se informó, el joven habría agredido a uno de los funcionarios policiales con un golpe en el rostro, por lo que fue demorado.

La situación fue comunicada a la Fiscalía en turno, que dispuso su traslado a la Jefatura Departamental, donde quedó alojado a disposición de la Justicia por el presunto delito de resistencia a la autoridad.

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