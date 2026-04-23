Amenazas: “No hay que tener pánico, ni creer que todo es una broma”

Judith Trembecki, directora de Educación de Gestión Privada del Consejo General de Educación (CGE) de Entre Ríos, dijo en RADIO MÁXIMA sobre las amenazas en escuelas, que “no hay que tener pánico, ni creer que todo es una broma”.

“Lamentablemente es una realidad que no distingue escuelas de gestión estatal o gestión privada, es una situación nacional e internacional, una realidad que nos está atravesando la adolescencia”, definió la funcionaria provincial.

Agregó que “son nuestros hijos, nuestros vecinos, nuestros estudiantes, pero la escuela no puede sola, ni la familia sola, hay una responsabilidad de la sociedad, hay un compromiso que debemos asumir todos”, y señaló que luego de lo ocurrido “hay que hablar sobre las consecuencias para quienes realizan las amenazas”.

“Es un llamado de atención a nosotros como adultos estar presentes en el mundo digital”, remarcó Trembecki, quien analizó también que “tampoco podemos estar añorando una sociedad que ya no es, debemos trabajar con la sociedad que tenemos”.

En la provincia funcionan 483 establecimientos de gestión privada –la mitad de ellos confesionales- en todos los niveles, y constituyen casi un tercio de la población estudiantil entrerriana.