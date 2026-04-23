Defensa del río Uruguay: este domingo habrá reclamos ambientales en los tres puentes internacionales

La Asamblea Ciudadana Ambiental Gualeguaychú realizará este domingo una caravana hacia el puente internacional General San Martín, que lleva a la ciudad uruguaya de Fray Bentos, y al mismo tiempo se realizarán movilizaciones hacia los puentes en Colón-Paysandú y Concordia-Salto.

Será la primera vez que se realizarán movilizaciones en forma simultánea en los tres puentes binacionales que unen la Argentina y Uruguay.

El asambleísta de Gualeguaychú, Julio Rivero, manifestó en RADIO MÁXIMA que “prácticamente está todo organizado, será la marcha número 22. Será una caravana, la concentración será a las 15,30 y el acto a las 16. Un acto corto, la oración ecuménica y la lectura de la proclama”.

Agregó que “este año nos sentimos muy complacidos por las asambleas de Colón y Concordia que organizan una marcha en cada cabecera, el puente Artigas en Colón-Paysandú y en Concordia-Salto. Nos sentimos muy acompañados y a su vez los acompañamos por las problemáticas de Colón y Concordia”.

Destacó Rivero que “la defensa de río Uruguay es el tema central que tenemos las ciudades de la costa del río Uruguay, también acompañarán desde Concepción del Uruguay, es la primera vez que se hace en forma organizada en los tres puentes”.

Sobre los resultados de la larga lucha ambiental, Rivero remarcó que “el proyecto inicial era de 5-6 pasteras sobre el río Uruguay y hay una sola. Pero en Colón ya está avanzado el proyecto de Hif Global. Los gobiernos de Uruguay siempre han atropellado en forma patoteril, y los gobiernos argentinos han sido cómplices”.