Refuerzan el trabajo de protección de la niñez en los barrios

El objetivo de las visitas es garantizar el acceso a la salud y a la educación de niños y adolescentes, consolidando una política de cercanía y acompañamiento directo en los barrios

Personal del ANAF llevó adelante una nueva jornada de trabajo territorial en el barrio Bolacuá, específicamente en la zona de calle 1° Cabildo y sus arterias transversales.

Durante la jornada, los profesionales realizaron entrevistas domiciliarias con el objetivo de relevar la situación de los menores en ejes fundamentales como la salud y la educación. A través de este diálogo directo, se logró cotejar información sobre controles sanitarios, acceso a servicios esenciales y la continuidad de las trayectorias escolares, asegurando que cada joven del barrio cuente con el respaldo institucional necesario.

La intervención se enmarca en una línea de acción sostenida que busca acercar el Estado a la comunidad, fortaleciendo el acompañamiento a niños, niñas y adolescentes mediante una presencia activa y permanente en el territorio.

La actividad contó con la presencia y supervisión de la responsable del área, Virginia Castillo, quien encabezó el despliegue junto al equipo técnico municipal. Esta modalidad de trabajo permite consolidar un vínculo directo con los vecinos, generando instancias de contacto que facilitan la detección temprana de necesidades y la articulación de respuestas estatales inmediatas.

Asimismo, la intervención se centró en la identificación de posibles situaciones de vulneración de derechos, promoviendo una mirada integral que permite diseñar estrategias de acompañamiento adecuadas a la realidad de cada familia. Este relevamiento constituye una herramienta clave para generar diagnósticos situados y fortalecer el abordaje articulado con otras instituciones locales.