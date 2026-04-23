El fiscal pedirá la clausura de la planta de tratamiento del Parque Industrial y que cada empresa se haga cargo

Al término de la audiencia por la contaminación que genera el Parque Industrial Gualeguaychú, el fiscal Federal Pedro Rebollo adelantó que pedirá la clausura de la planta de tratamiento del predio, y que mientras tanto cada empresa se haga cargo de los residuos líquidos.

“Pedirá la clausura de planta de efluentes líquidos hasta tanto funcione con normalidad, y que cada empresa trate esos residuos en forma autónoma”, dijo Rebollo, tras lo cual el juez Federal Hernán Viri informó que “lo resolveré en los próximos días”. Rebollo también pedirá “un nuevo informe pericial en la planta de tratamientos”.

“Un juez ambiental siempre está frente a una tensión en lo que representa el progreso y la afectación ambiental, son dos los aspectos a tener en cuenta”, sintetizó Viri.

En la audiencia realizada en la mañana de este jueves en el Centro de Convenciones del Parque de la Estación, el abogado de la administración del Parque Industrial, Gustavo Pauletti, aseguró que se trabaja en la planta de tratamiento de efluentes.

Pauletti destacó que la obra tiene un avance del 70 por ciento, y que finalizaría entre 45 y 60 días. Subrayó el compromiso de los industriales de “comunicar la finalización de la obra y realizar un monitoreo permanente”. Señaló asimismo que “ya no hay olores”, que era una queja histórica de los vecinos del barrio Don Pedro, vecino al Parque Industrial.

Aclaró asimismo que “no hay un vuelco clandestino directo al río” desde el Parque Industrial o de la planta de efluentes.

Mencionó también Pauletti que “en Entre Ríos hay 38 polos industriales y solo 4 tienen planta de tratamiento, que son Crespo, Concordia, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú”.

Reclamo de vecinos

Ignacio Journé, desde los vecinos del barrio Don Pedro, mencionó los diversos perjuicios sufridos durante años, y recordó que “hubo familias que debieron irse del barrio”.

Destacó también la clausura de un caño de la empresa RPB construido por debajo de la Ruta Nacional 14. “Logramos el cambio del volcado con la movilización de los vecinos”, manifestó.

En los últimos años, resaltó, comenzaron a instalarse más familias, pero la situación se complicó cuando dejó de funcionar la planta de tratamiento de efluentes del Parque Industrial. “Otra vez levantarse de madrugada con los mismos olores”.

“¿No es parte del proceso productivo que el tratamiento se haga bien? El que se lleva la ganancia, debe solventar esos costos como parte de la producción”, planteó Journé, quien pidió que desde ahora se realice un correcto control y mantenimiento de la planta.