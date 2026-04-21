 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale ROBO

Filmado cuando se llevaba la tapa de una boca de tormenta, pero no tuvo sanción

Fue en el barrio de Obras Sanitarias. Un hombre en situación de calle robó dos veces la misma tapa y no le pasó nada.

21 Abr, 2026, 21:21 PM

Un hombre de unos 30 años en situación de calle, se llevaba la tapa de una boca de tormenta y fue interceptado por la Policía en la esquina de La Casuarinas y Perito Moreno.

 

El hombre dijo que había encontrado la tapa en un montículo de escombros en la zona de Obras Sanitarias. Informado el fiscal de turno, no dispuso ninguna diligencia, le hizo devolver lo que había robado y lo dejó ir.

 

Momentos más tarde, el hombre volvió a buscar nuevamente la tapa y fue observado por un empleado municipal en la esquina de Schachtel y Los Alerces. El empleado observó que iba a vender la tapa una compraventa cercana, y le dijo que lo dejara nuevamente.

 

 

Lamentablemente, no quedó antecedente judicial ni policial, y todo quedó como si no hubiera ocurrido. Esto seguramente desmotiva al personal policial, y también desalienta a empleados municipales, como también a los vecinos para denunciar episodios similares.

Temas

ROBO POLICÍA SANCIÓN TORMENTA VECINOS

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso