Filmado cuando se llevaba la tapa de una boca de tormenta, pero no tuvo sanción

Un hombre de unos 30 años en situación de calle, se llevaba la tapa de una boca de tormenta y fue interceptado por la Policía en la esquina de La Casuarinas y Perito Moreno.

El hombre dijo que había encontrado la tapa en un montículo de escombros en la zona de Obras Sanitarias. Informado el fiscal de turno, no dispuso ninguna diligencia, le hizo devolver lo que había robado y lo dejó ir.

Momentos más tarde, el hombre volvió a buscar nuevamente la tapa y fue observado por un empleado municipal en la esquina de Schachtel y Los Alerces. El empleado observó que iba a vender la tapa una compraventa cercana, y le dijo que lo dejara nuevamente.

Lamentablemente, no quedó antecedente judicial ni policial, y todo quedó como si no hubiera ocurrido. Esto seguramente desmotiva al personal policial, y también desalienta a empleados municipales, como también a los vecinos para denunciar episodios similares.

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