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Guale POLICIALES

Agresivo y con elementos robados, terminó detenido

Un joven de 23 años que ya había sido identificado sin ninguna pertenencia, fue visto poco después con una mochila y una caja de herramientas. La policía se acercó y el sujeto reaccionó con violencia.

17 Abr, 2026, 22:22 PM

En la mañana de este viernes, personal policial de Comisaría Tercera fue comisionado a la intersección de calles Sáenz Peña entre Jujuy y Franco, en virtud de que efectivos del Comando solicitaban colaboración urgente, dado que tenían demorado a un masculino en estado agresivo.

 

Al arribar al lugar, se constató la presencia del móvil interviniente, cuyos efectivos manifestaron que momentos antes, mientras realizaban recorridas jurisdiccionales, visualizaron a un sujeto que había sido identificado previamente y se encontraba sin pertenencias, circulando por calle Sáenz Peña con una mochila de color negro y una caja de herramientas/pesca en sus manos, lo que resultó sospechoso.

Ante esta situación, procedieron a interceptarlo para su correcta identificación, momento en el cual el individuo se tornó agresivo e intentó darse a la fuga, siendo rápidamente reducido por el personal interviniente. Durante el forcejeo, al mismo se le cayeron de la mochila dos pares de zapatillas entre otros elementos.

 

Posteriormente, se hizo presente un ciudadano domiciliado en calle Jujuy N°500 aproximadamente, quien manifestó que autores desconocidos habrían forzado la puerta de su vivienda, sustrayéndole diversos elementos, reconociendo como de su propiedad los objetos secuestrados en poder del aprehendido.

 

Informado el fiscal en turno, dispuso la aprehensión y el traslado a sede policial del individuo de 23 años, la realización de las diligencias de rigor en el lugar y la entrega de los elementos secuestrados al damnificado, previa acta correspondiente.

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