Allanamiento y secuestro de motocicleta en el marco de una investigación por robo

Personal de Comisaría Cuarta, en conjunto con efectivos de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, llevó adelante en la fecha, alrededor de las 16:00 horas, un procedimiento de allanamiento y registro domiciliario en una vivienda ubicada en calle Gutenberg, zona oeste de Gualeguaychú.

La medida fue ordenada por el Juzgado de Garantías y Transición, con intervención de la Fiscalía en turno, en el marco de una causa por el supuesto delito de robo, denunciado en perjuicio de un vecino de esta ciudad, a quien le habían sustraído varias cañas de pescar y una motocicleta marca Keller 150 cc, hecho ocurrido en jurisdicción de Comisaría Novena, en horas del medio día.

Como resultado del procedimiento, que se desarrolló en el domicilio donde reside un hombre vinculado a la investigación, se logró el formal secuestro de una motocicleta marca Keller 150 cc, color negro con detalles grises, sin chapa patente colocada, la cual guarda relación con la causa que se investiga.

Durante las diligencias se efectuó el correspondiente registro fotográfico de los elementos secuestrados. Las actuaciones continúan bajo la órbita judicial interviniente.