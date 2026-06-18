Trepó una pared de 3,5 metros, se lastimó con púas y robó mientras los dueños trabajaban

En las primeras horas de este jueves, aproximadamente a la 1,30h, un joven trepó una pared de 3 metros y medio y se lastimó con alambres de púa, pero igualmente logró robar en una vivienda mientras el dueño trabajaba en planta alta.

El hecho ocurrió en barrio Villa María, calle Entre Ríos, en la zona del polideportivo sur. El ladrón ingreso por una casa vecina desde calle España.

Héctor Barrios relató en RADIO MÁXIMA que es mecánico dental y trabaja por la noche.

“Estaba trabajando al frente y escuché ruidos en la calle, me parecía imposible entrar. Habían abierto el pasillo por dentro. Cuando yo bajo salieron corriendo por el campo, es todo oscuro el polideportivo, encontraron una mochila y un bolso, seguramente los tenían preparados para robar”, agregó.

“Ya me había pasado, y ahí levantamos los tapiales y pusimos las púas y las cámaras, hay seis cámaras, parece la casa de Gran Hermano”, explicó.

“Me vine de Buenos Aires por la inseguridad”

“Cuando bajé fui a la esquina y no pensé que me habían robado a mí, los vi pero no reaccioné rápido. Entraron al comedor, uno se sacó las zapatillas, sacó una riñonera y salió, perdí los documentos de todos, las cédulas de los autos, el carnet de salud, el registro y bastante plata. La documentación está a nombre de Barrios Héctor, Monteros Érica y documentación de camioneta y auto, además de los documentos de los niños”.

Además de la riñonera “se llevaron un taladro de mano prestado, carísimo, una amoladora, una circular, porque pasaron a otro galpón”.

Héctor mencionó que “nosotros nos vinimos de Buenos Aires hace tres años, por la inseguridad”, y añadió que “hice la denuncia en la Comisaría Segunda, tomaron huellas en puertas y venta, vinieron enseguida, tienen un dato porque hubo un robo parecido con la misma vestimenta”.

Finalmente, manifestó que “yo anduve hasta las 5 de la mañana recorriendo los barrios Yapeyú y Trinidad, a ver si habían tirado la riñonera”.