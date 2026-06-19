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Guale EN EL CIC

Personas mayores comenzaron un nuevo Taller de estimulación cognitiva

La propuesta promueve la memoria, la atención, la autonomía y la socialización, a través de actividades grupales destinadas a fortalecer el bienestar integral.

19 Jun, 2026, 19:56 PM
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Con actividades lúdicas, ejercicios de memoria y propuestas grupales, comenzó en el CIC Néstor Kirchner un nuevo Taller de Estimulación Cognitiva para Personas Mayores, impulsado por la Subsecretaría de Salud de la Secretaría de Desarrollo Humano del Gobierno de Gualeguaychú.

 

El espacio está destinado a personas mayores y propone trabajar distintas funciones cognitivas, como la memoria, la atención, la concentración, el lenguaje y la resolución de situaciones cotidianas. A través de dinámicas grupales, los participantes realizan ejercicios orientados a mantener activa la mente y favorecer la autonomía en la vida diaria.

 

Durante el primer encuentro se desarrollaron actividades recreativas que permitieron generar un clima de intercambio, participación y confianza entre los asistentes. Además de estimular habilidades cognitivas, el taller promueve la socialización y el fortalecimiento de vínculos, aspectos fundamentales para la salud emocional y la calidad de vida.

 

La apertura de este nuevo espacio surge a partir de la experiencia que se desarrolla desde hace varios meses en el CIC Médanos, donde funciona un Taller de Estimulación Cognitiva acompañado por un espacio de yoga para personas mayores. La participación sostenida y el interés de los asistentes impulsaron la ampliación de la propuesta a otros sectores de la ciudad.

 

En este sentido, el taller en el CIC Néstor Kirchner forma parte de una política de descentralización de actividades y promoción de la salud comunitaria, acercando herramientas y oportunidades a vecinos de distintos barrios.

 

La estimulación cognitiva constituye una herramienta importante para acompañar los procesos de envejecimiento, ya que contribuye a preservar capacidades mentales, fortalecer la independencia personal y mejorar el bienestar general. A su vez, los espacios grupales permiten construir redes de acompañamiento y contención en esta etapa de la vida.

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