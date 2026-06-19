Se presentó en Buenos Aires la campaña “Entre Ríos, sede oficial del invierno”

El concepto instala una mirada renovada sobre el destino vinculándolo a experiencias cálidas y capitalizando el contexto mundialista para reforzar su identidad turística.

Entre Ríos presentó este viernes en Buenos Aires la temporada turística de invierno 2026 con una acción integral de promoción que combinó intervenciones urbanas y el lanzamiento oficial de la campaña Entre Ríos, sede oficial del invierno, una propuesta que busca posicionar a la provincia como el destino donde la estación se vive desde el bienestar, el encuentro y la hospitalidad.

La actividad comenzó en el microcentro porteño con un bus turístico especialmente ploteado con la imagen de campaña que recorrió distintos puntos estratégicos de la ciudad. La acción, desarrollada junto a Flecha Bus, contó con la participación de referentes de las microrregiones turísticas, equipos de promoción y la mascota institucional el carpincho, quienes realizaron activaciones e interactuaron con el público para difundir la oferta termal, gastronómica, cultural y de naturaleza.

El acto central se llevó a cabo en la Casa de Entre Ríos y fue encabezado por el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello; el presidente del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto; el director nacional de Desarrollo y Promoción de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Pablo Cagnoni, y la presidenta de la Cámara Argentina de Turismo, María Laura Teruel.

En la oportunidad, Colello destacó que "si algo nos caracteriza a los entrerrianos es que sabemos recibir a quienes nos visitan, somos buenos anfitriones y es un valor agregado que tiene nuestra provincia". Además, remarcó que el gobernador Rogelio Frigerio considera al turismo una actividad estratégica por su capacidad de generar empleo y desarrollo, y valoró el trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado para fortalecer al sector.

Por su parte, Cagnoni afirmó que "en este clima mundialista, todos los municipios entrerrianos están más que listos para salir a la cancha en la temporada invernal porque se vienen preparando para eso", y destacó atributos diferenciales de la provincia como sus paisajes de río, las termas, la gastronomía identitaria y la hospitalidad de su gente.

A su turno, Jorge Satto expresó: "Hemos decretado que Entre Ríos es sede oficial del invierno" y explicó que la campaña busca expresar la identidad provincial desde sus fortalezas más genuinas. "Tenemos termas, gastronomía, historia y la mejor hinchada", sostuvo, al tiempo que destacó el orgullo que generan los entrerrianos que hoy integran la Selección Argentina y su cuerpo técnico, como Lisandro Martínez, Marcos Senesi y Roberto Ayala. "El que venga a Entre Ríos va a poder disfrutar el Mundial mientras vive experiencias de bienestar y encuentro", dijo y agradeció el compromiso del equipo de Comunicación, el sector privado y los trabajadores de la actividad para construir una propuesta promocional auténtica y representativa.

El acto contó con la presencia de la senadora provincial Gloria Cozzi; el presidente de la Corporación para el Desarrollo de Salto Grande, Eduardo Cristina; el intendente de Diamante, Ezio Gieco; el intendente de Gobernador Mansilla, Francisco Pasinatto; el director de Usos Públicos de la Administración de Parques Nacionales (APN), Javier Fernández; integrantes de la Comisión Provincial de Turismo y representantes de las microrregiones El Paraná y sus Aldeas, Río Nativo, Lomadas y Humedales, Caminos Costeros, Pueblos y Aldeas del Sur Entrerriano, Caminos del Palacio, Tierra de Palmares y Salto Grande.

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