20 de Junio: Fiorotto destacó los valores de Manuel Belgrano

El comunicado:
QUERIDOS VECINOS:
HOY NOS REUNIMOS PARA CONMEMORAR EL DÍA DE LA BANDERA Y RECORDAR A SU CREADOR, EL GENERAL MANUEL BELGRANO, UNO DE LOS HOMBRES MÁS TRASCENDENTES DE NUESTRA HISTORIA.
PARA QUIENES VIVIMOS EN PUEBLO GENERAL BELGRANO, ESTA FECHA TIENE UN SIGNIFICADO ESPECIAL. NO SOLO HOMENAJEAMOS A QUIEN CREÓ EL SÍMBOLO QUE NOS UNE COMO ARGENTINOS; TAMBIÉN RECORDAMOS A AQUELLOS FUNDADORES QUE ELIGIERON LLEVAR SU NOMBRE COMO IDENTIDAD DE NUESTRA COMUNIDAD, CONVENCIDOS DE QUE LOS VALORES QUE REPRESENTABA DEBÍAN INSPIRAR EL FUTURO DE ESTE LUGAR.
BELGRANO FUE UN HOMBRE DE IDEAS, DE COMPROMISO Y DE PROFUNDA VOCACIÓN DE SERVICIO. CREYÓ EN LA EDUCACIÓN, EN EL TRABAJO, EN EL ESFUERZO COMPARTIDO Y EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PATRIA MÁS JUSTA. SU LEGADO VIVE CADA DÍA EN LAS ACCIONES DE QUIENES TRABAJAN POR EL BIEN COMÚN, DE QUIENES EDUCAN, EMPRENDEN, AYUDAN A SUS VECINOS Y CONSTRUYEN COMUNIDAD.
POR ESO, AL MIRAR NUESTRA BANDERA, TAMBIÉN PODEMOS MIRAR NUESTRO PROPIO PUEBLO Y RECONOCER EN ÉL EL ESFUERZO COTIDIANO DE GENERACIONES DE VECINOS QUE, CON HUMILDAD Y DEDICACIÓN, HONRAN EL NOMBRE QUE LLEVAMOS Y LOS VALORES QUE NOS IDENTIFICAN.
QUE ESTE DÍA NOS INVITE A RENOVAR NUESTRO COMPROMISO CON ESOS IDEALES Y A SEGUIR CONSTRUYENDO, ENTRE TODOS, UNA COMUNIDAD UNIDA, SOLIDARIA Y ORGULLOSA DE SUS RAÍCES. ¡FELIZ DÍA DE LA BANDERA PARA TODOS! MUCHAS GRACIAS.