Advierten por lluvias en rutas 12 y 14 y recomiendan extremar las precauciones al conducir

Ante estas condiciones climáticas, se solicita a los conductores circular con extrema precaución y adoptar medidas de seguridad para evitar siniestros viales.

Entre las principales recomendaciones se destacan reducir la velocidad, aumentar la distancia de frenado, mantener una adecuada separación con otros vehículos, circular con las luces bajas encendidas y evitar maniobras bruscas o sobrepasos innecesarios.

Desde el organismo recordaron además la importancia de conducir de manera responsable y respetar las indicaciones de seguridad vial durante todo el trayecto.