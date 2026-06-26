El documental sobre vuelos de la muerte en el Delta llega, al Uruguay

Este sábado 27 de junio, el documental “Pasó en el Delta”, realizado por el colectivo concordiense Producciones del Sur del Sur, cruza el río Uruguay y se proyectará en la ciudad de Salto, República Oriental del Uruguay.

El documental investiga la práctica sistemática de Vuelos de la Muerte, realizada por la última dictadura cívico-militar-eclesiástica en la Argentina, su ejecución en el delta entrerriano y también el alcance que tuvo en la República Oriental del Uruguay.

Basado en el libro “El lugar perfecto” del periodista Fabian Magnotta, el film cuenta con testimonios de lugareños, el sepulturero del Delta, la Fiscal que investiga la causa por delitos de lesa humanidad y militantes de organismos de derechos humanos, quienes a partir de su relato van reconstruyendo lo que se vivió en esa región del sur entrerriano en la década del ’70 y su significancia en la política nacional y regional.

“Pasó en el Delta” fue estrenado el pasado 1° de mayo y ya se ha proyectado en salas y escuelas de Concordia, y en las ciudades entrerrianas de Gualeguaychú, Federal y Federación, y ya fue visto por más de 500 espectadores.

En esta oportunidad, y con el apoyo de Sintep, Afess FeNaPes, Afutu, AMS, AFFUR y la Asociación de Docentes de la UDELAR, se proyectará en la sala del CENUR Litoral Norte de la Universidad de la República, en Salto, Uruguay, calle Rivera esquina Misiones.

La proyección, con entrada libre y gratuita, será este sábado 27 de junio a las 18 hs. y contará con la presencia del equipo realizador del documental: Rosana Carmarán, Sebastián Pittavino, Omar Lagraña y Juan Menoni.

TRAILER: https://www.youtube.com/watch?v=ayMD_mJRtfo

FOTOS en https://drive.google.com/drive/folders/1KSr0UWQ4hoNcwu_BzuJMTHJLvvvrC_54