Evadió un control policial, intentó escapar nuevamente y terminó detenida

El hecho ocurrió alrededor de las 20:10, cuando efectivos de la Sección Motorizada lograron localizar una motocicleta que previamente había eludido un control en la zona de Bolivia y Franco, dándose a la fuga.

La persecución culminó en la intersección de 3 de Caballería y Pellegrini, donde la conductora intentó nuevamente evitar la identificación policial.

Durante el procedimiento, los uniformados constataron que la motocicleta carecía de chapa patente y de la documentación obligatoria para circular, mientras que la mujer se desplazaba sin casco de seguridad.

Según se informó, al momento en que el rodado iba a ser retenido, la joven intentó llevárselo por la fuerza y comenzó a insultar y amenazar a los efectivos.

Tras informar lo sucedido a la Fiscalía de turno, se dispuso la aprehensión de la mujer.

En tanto, la motocicleta fue retenida por personal de Tránsito Municipal, que labró las actas de infracción correspondientes.

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