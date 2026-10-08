A dos años de la triple tragedia en Ceibas, Antonella Chávez recupera la fe en la vida

El 15 de septiembre de 2024, un siniestro vial en Ruta 12 cerca de Ceibas, llevó la vida de Matías Maglione, de 28 años, y de la pequeña Clarissa de 10 meses. Y poco después Antonella Chávez, pareja de Matías y mamá de Clarissa, perdió su embarazo de cuatro meses: la niña se iba a llamar Bianca. En pocos segundos, una triple tragedia.

Ahora, a dos años de la triple tragedia, Antonella Chávez dijo a MÁXIMA que “ahora puedo hablar. El año pasado estuve muy depresiva, con ansiedad total. No estoy mal, lo transito y no quiero olvidarme porque mi familia siempre va a ser lo más importante de mi vida, pero hoy puedo decir que los recuerdo con amor”.

“Antes recordaba todo con mucha bronca, pero entendí que ellos pasaron por mi vida. Y gracias a Dios estoy bien, camino con fe, vivo con fe y esa es mi única esperanza, sé que cuando me vaya al cielo los volveré a ver. Soy fuerte y sigo viviendo y sé que los voy a volver a ver”, dijo en un breve diálogo con MÁXIMA.

En una Volkswagen Amarok viajaban Matías, Antonella y Clarissa. El vehículo volcó en el kilómetro 157 de la Ruta Nacional 12 Antonella sobrevivió pero tuvo graves heridas, por las cuales fue sometida a varias intervenciones, y en ese contexto perdió el embarazo que, además, su pareja Matías desconocía.

En medio de esa increíble y terrible tragedia, Antonella está volviendo a encontrarle sentido a la vida.

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