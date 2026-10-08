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Guale TRAGEDIA

A dos años de la triple tragedia en Ceibas, Antonella Chávez recupera la fe en la vida

En septiembre de 2024, en un siniestro vial en Ruta 12, perdió a su pareja y a su hija de 10 meses y luego su embarazo de 4 meses. ¿Cómo está hoy?

8 Oct, 2026, 14:59 PM
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El 15 de septiembre de 2024, un siniestro vial en Ruta 12 cerca de Ceibas, llevó la vida de Matías Maglione, de 28 años, y de la pequeña Clarissa de 10 meses. Y poco después Antonella Chávez, pareja de Matías y mamá de Clarissa, perdió su embarazo de cuatro meses: la niña se iba a llamar Bianca. En pocos segundos, una triple tragedia.

 

Ahora, a dos años de la triple tragedia, Antonella Chávez dijo a MÁXIMA que “ahora puedo hablar. El año pasado estuve muy depresiva, con ansiedad total. No estoy mal, lo transito y no quiero olvidarme porque mi familia siempre va a ser lo más importante de mi vida, pero hoy puedo decir que los recuerdo con amor”.

 

“Antes recordaba todo con mucha bronca, pero entendí que ellos pasaron por mi vida. Y gracias a Dios estoy bien, camino con fe, vivo con fe y esa es mi única esperanza, sé que cuando me vaya al cielo los volveré a ver. Soy fuerte y sigo viviendo y sé que los voy a volver a ver”, dijo en un breve diálogo con MÁXIMA.

 

En una Volkswagen Amarok viajaban Matías, Antonella y Clarissa. El vehículo volcó en el kilómetro 157 de la Ruta Nacional 12 Antonella sobrevivió pero tuvo graves heridas, por las cuales fue sometida a varias intervenciones, y en ese contexto perdió el embarazo que, además, su pareja Matías desconocía.

 

En medio de esa increíble y terrible tragedia, Antonella está volviendo a encontrarle sentido a la vida.

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