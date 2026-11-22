La Fiesta Provincial de las Costumbres Argentinas se realiza en Pueblo Belgrano en el Predio de la Curva y ante una muy buena presencia de público.

Para este domingo la propuesta es amplia y variada, dando inicio pasado el mediodía con una gran variedad de comidas típicas, asado con cuero, empanadas y distintos tipos de comidas y bebidas.

Por la tarde, desde las 18 se llevará adelante el Concurso de Cebadores de Mate, también habrá Concurso de Sapucai y llegando a las 20 horas en el escenario se presentarán el Taller de Danzaterapia de Adultos Mayores de Pueblo Belgrano, la pareja de baile conformada por Sandra Cabrera y Gustavo Peretti, también actuará el músico paranaense Sebastián Rivas, el ballet Siembra Entrerriana a cargo de Dalma Roldán, Brisa Rodríguez, En Yunta Malambo, la presentación del salteño Facundo López y un cierre a puro baile con El Picaflor Bailantero.

La programación seguirá el lunes, con números artísticos que no pudieron presentarse el sábado.