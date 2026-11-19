Gualeguaychú, Entre Ríos – 19 de noviembre de 2026. Una experiencia comunitaria nacida en un barrio de Gualeguaychú alcanzó reconocimiento internacional al ser seleccionada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) dentro de su reciente publicación regional Gobernanza digital inclusiva, participación y futuros del sector público en América Latina y el Caribe.

La iniciativa, titulada «WhatsApp como generador de impacto social y búsqueda de consensos vecinales. Gobernanza digital de bajo costo a escala barrial», fue sistematizada por la Licenciada en Ciencias Sociales (Universidad Nacional de Quilmes) y Especialista en Gestión Social y Desarrollo Territorial (Universidad Nacional de Entre Ríos) Silvina Cabrera. El caso integra el mapeo regional de experiencias en las páginas 92 y 93 del informe oficial, dado a conocer en el marco del XXXI Congreso Internacional del CLAD, que se lleva a cabo en este momento en Santo Domingo, República Dominicana.

Impacto social y gobernanza digital a escala barrial

Seleccionada dentro del Eje 1 (Gobernanza digital inclusiva y participación) en la categoría de Iniciativa Inspiradora, la propuesta de Gualeguaychú sobresalió entre 80 postulaciones de toda América Latina y el Caribe, formando parte de un selecto grupo de 33 experiencias de 10 países.

La experiencia barrial, como la del Molino de Viento, configura una forma de interacción cotidiana y comunitaria que vehiculiza experiencias, opiniones, problemáticas y soluciones en el noroeste de la ciudad de Gualeguaychú, un sector que además ha tenido en los últimos 10 años una fuerte expansión urbanística con nuevas demandas e intereses. Todo ese trabajo territorial se articula con diferentes secretarías y áreas del Municipio de Gualeguaychú como una manera de gestión social.

Lejos de apoyarse en desarrollos tecnológicos complejos, el documento del PNUD y el CLAD destaca cómo en un barrio de aproximadamente 1.700 habitantes se generó un fuerte impacto social al transformar una herramienta cotidiana en un canal institucional ordenado mediante una estructura dual:

Listas y canales de difusión: utilizados para compartir información oficial sobre cortes de servicios, obras y cronogramas sin saturar de mensajes a los vecinos.

Mensajería y encuestas: espacios abiertos donde cualquier vecino o vecina puede enviar reclamos, sugerencias, reportes con foto o ubicación y votar sobre iniciativas barriales.

Esta dinámica digital funciona como complemento de las asambleas presenciales establecidas en la Ordenanza Municipal 10.531/2001: todo lo que surge en los grupos se delibera y registra formalmente en la asamblea para luego gestionar las soluciones correspondientes ante el Municipio.

Por qué inspira a toda la región

En su evaluación, el PNUD y el CLAD destacan que el caso de Gualeguaychú demuestra que la gobernanza digital inclusiva no requiere grandes presupuestos ni desarrollos sofisticados, sino el aprovechamiento estratégico de herramientas que la comunidad —incluidas las personas mayores— ya domina para resolver problemas reales y construir consensos. Asimismo, el informe subraya el valor de ser una iniciativa sostenida íntegramente por un equipo vecinal ad honorem, que logró profesionalizar su gestión elaborando manuales y protocolos propios para dar continuidad al canal, además de coordinar instancias de formación, actividades culturales y reclamos conjuntos con barrios vecinos.

Al respecto, la Lic. Silvina Cabrera expresó: «Este reconocimiento del PNUD y el CLAD valida el esfuerzo cotidiano y ad honorem de nuestros vecinos. Sistematizar esta práctica demuestra que la verdadera innovación social está en el vínculo comunitario, donde desde un barrio de Gualeguaychú podemos construir modelos de participación ciudadana transparentes, inclusivos y replicables en toda Latinoamérica, articulando una herramienta accesible con el encuentro presencial en la asamblea para gestionar respuestas reales para nuestra comunidad».

Acceso directo a la publicación oficial (sección Argentina, páginas 92 y 93):

https://www.undp.org/es/latin-america/publicaciones/gobernanza-digital-inclusiva-participacion-y-futuros-del-sector-publico-en-america-latina-y-el-caribe

Contacto de prensa:

Lic. Silvina Cabrera – Licenciada en Ciencias Sociales (Universidad Nacional de Quilmes) y Especialista en Gestión Social y Desarrollo Territorial (Universidad Nacional de Entre Ríos).

Teléfono / WhatsApp: +54 9 3446 59-7704 | Correo electrónico: [email protected]