Gualeguaychú vivirá un fin de semana cargado de actividad deportiva, con competencias que marcarán el cierre de distintas etapas de los calendarios locales. La propuesta tendrá como principal atractivo las finales de la Liga Municipal de Vóley, que coronará a los campeones del Torneo Clausura, además de competencias de boxeo, running y hockey sobre césped.

Las finales de la Liga Municipal de Vóley

El domingo 22 de noviembre se disputarán las finales de la Copa de Oro del Torneo Clausura 2026 de la Liga Municipal de Vóley, en el Gimnasio Municipal de Vóley ubicado en el predio del ex Frigorífico. La jornada reunirá a los finalistas de las distintas categorías y concluirá con la premiación del torneo.

Las finales de Copa de Oro:

11:30 h – C Femenino: Pescadores F vs. Warmi B.

13:30 h – B Femenino: Cuarenta y Pico vs. Pescadores H.

15:30 h – B Masculino: UCU vs. Huracán.

17:30 h – A Femenino: Progreso vs. Pescadores C.

19:30 h – A Masculino: Bajada Grande vs. Praga.

Una vez finalizado el último encuentro, se realizará la premiación correspondiente al Torneo Clausura, completando una jornada que marcará el cierre de la competencia municipal en sus distintas categorías.

Noche de boxeo en Pueblo Nuevo

El sábado 21 de noviembre, desde las 21:30 h, el Club Social y Deportivo Pueblo Nuevo será escenario de una nueva velada de boxeo, con diez combates que reunirán a púgiles de Gualeguaychú, Paraná, Federal, Gualeguay y Buenos Aires.

La programación tendrá como pelea destacada la disputa del título AMBAPA hasta 64 kilogramos, donde el campeón local Tiziano Hermosilla se enfrentará a Mauro Cardarelli, representante de Las Flores y del gimnasio de Walter Crucce, en un duelo entre dos campeones argentinos.

La cartelera completa será la siguiente:

Jesús Delaconcepción (Club Sarmiento, Gualeguaychú) vs. Elías Jaime (Paraná).

Uma Ballesteros (Boxing Dogo, Gualeguaychú) vs. Fernanda Espíndola (Charrúas).

Marcelo Espíndola (Boxing Dogo, Gualeguaychú) vs. Aquiles Lavarello (Federal).

Lautaro Villalba (Gualeguaychú) vs. Marcos Jaime (Paraná).

Bautista Icardo (Club Sarmiento, Gualeguaychú) vs. Santiago Del Greco (Buenos Aires).

Paulina Centurión (Boxing Dogo, Gualeguaychú) vs. Milagro Peñalba (San Salvador).

Santiago Pérez (Club Sarmiento, Gualeguaychú) vs. Esteban Dorney (Buenos Aires).

Emiliano Slavich (Boxing Dogo, Gualeguaychú) vs. Lautaro Rey (Club Sarmiento, Gualeguaychú).

Ulises Fernández (Escuela de Boxeo MG, Gualeguaychú) vs. Jerónimo Blanc (Colón).

Título AMBAPA hasta 64 kg:

Tiziano Hermosilla (Gualeguaychú) vs. Mauro Cardarelli (Las Flores, gimnasio Walter Crucce).

La velada se desarrollará en las instalaciones del Club Social y Deportivo Pueblo Nuevo, en Eva Perón y Ameghino. Las entradas anticipadas pueden reservarse online a través de YaReserve o comunicándose al 3446-617381.

Mega Run 2026: una noche para correr por la ciudad

El domingo 22 de noviembre, desde las 21:30 h, se correrá la cuarta edición de Mega Run, la carrera nocturna que ofrecerá distancias de 5K y 10K por distintos sectores emblemáticos de Gualeguaychú.

La propuesta tendrá una previa desde las 18:30 h, con música y gastronomía, generando un espacio de encuentro para corredores, acompañantes y público en general.

El recorrido incluirá las Naves Portuarias, el puente Méndez Casariego, la zona de los Obeliscos, el Corsódromo, el Mercado Munilla y avenida Parque, entre otros sectores de la ciudad.

Las personas interesadas en participar pueden inscribirse a través de www.logisticadeportivacm.com/carrera-nocturna-megarun-2026/. También pueden consultar en www.carreramegarun.com, comunicarse por WhatsApp al 3446 670344 o acercarse a MEGAGYM, ubicado en Clavarino 876.

Hockey sobre césped: la categoría Máster define su campeonato

El domingo 22 también se disputará en el Polideportivo Norte la jornada definitoria de la Liga Local de Hockey sobre Césped en categoría Máster, con los cruces eliminatorios que determinarán las posiciones finales del campeonato.

La actividad comenzará a las 14 h y contará con la participación de Juventud, Jockey de Gualeguay, Juventud Unida, CEF, Independiente y Sarmiento, que disputarán los encuentros de eliminación directa para acceder a las semifinales. Central, que finalizó primero en la clasificación, ya aseguró su lugar en las semifinales. Durante la jornada se definirán los restantes clasificados y posteriormente se disputarán los encuentros que determinarán el campeón, el segundo, el tercero y el cuarto puesto.

Municipalidad de Gualeguaychú