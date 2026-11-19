La iniciativa busca promover instancias de formación en ámbitos reales de trabajo, permitiendo a las personas participantes incorporar conocimientos, habilidades y experiencia Al mismo tiempo, permite que desde el sector productivo se formen perfiles que se adapten a sus necesidades concretas.

Los entrenamientos tendrán una carga de hasta 20 horas semanales y serán remunerados mediante una beca del Estado provincial, que además otorgará cobertura de seguro y certificación oficial al finalizar.

En el caso de Gualeguaychú, se encuentran disponibles dos cupos para desarrollar entrenamientos en la empresa de logística y transporte Mostto, mientras que en Urdinarrain, la convocatoria es para cubrir cinco cupos de entrenamiento en Deriplast SA.

Las propuestas incluyen actividades vinculadas a tareas administrativas, comerciales y de operario de producción.

¿Cómo participar?

Los interesados deben realizar su postulación a través de la plataforma Mi Entre Ríos, tanto desde la web (mientrerios.gob.ar) como desde la aplicación móvil.

Para ingresar, deberán utilizar su clave de ARCA o Mi Argentina. Luego, seleccionar la opción “Programas” en el menú principal y, posteriormente, buscar “Entrenados”. Allí encontrarán las propuestas disponibles, que podrán filtrar por departamento.

En cada propuesta se detalla el lugar del entrenamiento, el puesto y las funciones o actividades previstas. De esta manera, cada persona interesada puede identificar aquella que mejor se adapte a su perfil.

Una vez seleccionada la propuesta, deberá completar un formulario con datos personales, una declaración jurada sobre su situación laboral y social y una breve carta de intención en la que explique los motivos de su interés en el puesto y las habilidades que puede aportar.

Para postularse es necesario residir en Entre Ríos, ser mayor de 18 años y no contar con empleo formal registrado. Tampoco se podrá estar participando de otros programas de empleo o entrenamiento ni percibir seguro de desempleo. En cambio, la participación es compatible con la percepción de Asignación Universal por Hijo (AUH), becas educativas, pensiones no contributivas y otros beneficios sociales.

Una vez finalizado el período de inscripción, la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social realizará una primera preselección a partir de criterios objetivos vinculados a cada propuesta. Tendrán prioridad aquellas personas que hayan culminado los estudios secundarios. Posteriormente, las empresas a cargo de los entrenamientos serán las que entrevisten a los perfiles preseleccionados y definan la selección final.

El paso a paso para realizar la inscripción puede consultarse AQUÍ: https://drive.google.com/file/d/15YDympqN3TTaQLU-wwYg3aw9NnC0ye5v/view?usp=drive_link

A través de Entrenados, el Gobierno provincial fortalece la articulación público - privado. El Estado genera la herramienta y aporta recursos; las empresas brindan el espacio, el conocimiento y la experiencia concreta; y las personas desarrollan capacidades que mejoran sus posibilidades de inserción laboral.

Cabe señalar que a nivel provincial ya se recibieron más de 65 propuestas de empresas pertenecientes a 14 departamentos distintos, con más de 330 cupos de entrenamiento disponibles.