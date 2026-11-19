En el marco del lanzamiento oficial de la temporada estival 2026-2027 realizado este jueves 19 de noviembre en la Casa de Entre Ríos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia presentó su oferta turística mediante una ronda de experiencias moderada por la periodista Maju Lozano.

Del encuentro institucional formaron parte el gobernador Rogelio Frigerio; el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli; el presidente del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (EMTURER), Jorge Satto; además de referentes de museos, áreas protegidas, gastronomía, hotelería, viñedos y termas. La reina de la Fiesta Nacional del Carnaval del País, Mary Ann Morrison, expuso sobre la trayectoria del mayor espectáculo a cielo abierto de la Argentina y todos los carnavales entrerrianos.

Durante las intervenciones de las autoridades, el secretario nacional Daniel Scioli realizó especial mención de los megaeventos de la ciudad de Gualeguaychú como el Mundial de Canotaje disputado en octubre en la ciudad, destacando el movimiento generado en la hotelería y la gastronomía local, y recordó la reciente declaración oficial del Carnaval del País como Fiesta Nacional. "Los felicito por esta presentación", expresó, y agregó que la declaración de fiesta nacional al Carnaval “le hace muy bien a Gualeguaychú y a la provincia y al país, así que vamos a seguir trabajando para que el turismo siga creciendo y promoviendo el trabajo".

A su turno, el presidente del EMTURER, Jorge Satto, y el gobernador Rogelio Frigerio remarcaron los atractivos y la diversidad de los destinos entrerrianos de cara al verano.

Como parte central del evento, se presentó el video oficial de la campaña turística provincial denominada “Entre Ríos, friendly por naturaleza” que incluyó una firma de convenios de colaboración de la provincia con el IAPSER, Flecha Bus, Chicho y Vently.

Además, la ciudad se promocionó en las calles capitalinas mediante una recorrida realizada en un micro turístico que incluyó paradas en diversos puntos de la ciudad donde se entregó material promocional a los transeúntes.

Municipalidad de Gualeguaychú