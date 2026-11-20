En un nuevo aniversario del nacimiento del Padre Luis Jeannot Sueyro, desde la comunidad educativa de la Escuela San Francisco destacan su legado y su permanente presencia en la identidad del barrio.

Su directora, Iris Corvalán, contó a RADIO MÁXIMA sobre las gestiones que se llevan adelante para trasladar sus restos, actualmente depositados en un panteón del cementerio.

“La propuesta que nos ha hecho el padre Oscar Bourlot, es traer los restos del padre Jeannot a la capilla. Estamos rezando para que eso se pueda dar. Se hizo un petitorio al Obispo, con firma de las instituciones y de sus referentes, también del personal. Estamos esperando a ver qué va a pasar”, expresó Iris y señaló que la vida del sacerdote y sus enseñanzas siguen siendo referencia para la comunidad educativa.

“El Padre ha sido un referente, muchos padres lo recuerdan y siguen trayendo a sus hijos acá. Muchas familias deciden traerlos a esta escuela por el carisma y se lo debemos a él porque impuso este estilo franciscano que seguimos manteniendo, lo poco que tenemos lo compartimos. Eso es lo que se sigue edificando en los chicos”, manifestó.

El trámite está encaminado, se ha presentado toda la documentación requerida al Obispado y se aguarda la respuesta.