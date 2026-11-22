El arranque de la semana, con lunes feriado, trae un cambio en las condiciones meteorológicas hacia el cierre de la jornada. Si bien la mañana comenzará con cielo despejado a parcialmente nublado y una mínima de 16°C, la nubosidad irá en aumento y la máxima llegará a los 28°C bajo vientos suaves del noroeste a 6 mph. A partir de media tarde y hacia la noche se prevé el desarrollo de lluvias débiles y chaparrones aislados, con una probabilidad de precipitación del 55%,

El martes, la inestabilidad dirá presente principalmente en las primeras horas del día, con chance de lluvias ligeras durante la mañana (30% de probabilidad) y una temperatura mínima más templada de 18°C. Con el correr de las horas, el viento rotará al suroeste incrementando levemente su intensidad a 10 mph, lo que favorecerá una mejora gradual hacia el mediodía con cielo parcialmente soleado. La máxima volverá a ubicarse en los 28°C.

El miércoles se consolidará el retorno del buen tiempo en toda la ciudad. Se anticipa una jornada con cielo parcialmente soleado, vientos del sector este a 11 mph y un descenso en la humedad ambiental hasta el 49%, aportando mayor confort térmico. Las marcas térmicas oscilarán entre una mínima fresca de 16°C y una máxima de 28°C, con apenas un 10% de probabilidad de lluvias y radiación ultravioleta elevada en nivel 9.