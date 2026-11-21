Este viernes se incautaron más de $40 millones de pesos, dólares estadounidenses, cocaína, marihuana, armas de fuego, vehículos y numerosos elementos, en Gualeguaychú, Pueblo Belgrano y otras ciudades.

En Gualeguaychú, hubo dos allanamientos en zona de Etchevehere casi España.

Las medidas judiciales -21 allanamientos en total-, se concretaron en las ciudades de Gualeguay, General Galarza, Gualeguaychú, Pueblo Belgrano y Boulogne Provincia de Buenos aires, desarrollándose entre las 06:00 y las 16:00 horas, como resultado de una investigación que demandó tareas de inteligencia, recopilación de información y trabajo investigativo sostenido.

El amplio despliegue policial se extendió en localidades entrerrianas, con la participación coordinada de distintas áreas especializadas y fuerzas operativas de la Policía provincial.

En el marco de una importante investigación por presunta infracción a la Ley Nacional N.º 23.737 (Narcotráfico), la Policía de Entre Ríos, a través de la Dirección General de Drogas Peligrosas - División Gualeguay , llevó adelante las medidas.

El operativo contó con la intervención de distintas dependencias de la Dirección General de Drogas Peligrosas, junto a las Divisiones de Drogas Peligrosas de numerosas Jefaturas Departamentales y el acompañamiento de las Guardias Especiales, la Compañía de Operaciones Especiales (C.O.E.) y la Guardia de Infantería Adiestrada (G.I.A.).

Marihuana, cocaína y dinero

Como resultado de las requisas y diligencias judiciales, se logró el secuestro de una importante cantidad de elementos vinculados a la investigación, destacándose, casi 4 kilos de Marihuana, distribuidos en envoltorios de nylon y material vegetal. Más de 1 1/2 de cocaína distribuidos en 26 envoltorios. La suma de $40.388.200 pesos argentinos y 43.924 dólares estadounidenses.

Asimismo, se incautaron 51 teléfonos celulares, dos notebooks, un pendrive, un chip SIM, dispositivos informáticos y de almacenamiento, documentación de interés, talonarios de recibos, chequeras y anotaciones que serán analizadas en el marco de la causa.

En materia de armamento, se secuestraron un revólver calibre .22, una carabina calibre .22, un arma de aire comprimido reformada a calibre .22, cargadores y una importante cantidad de municiones de distintos calibres.

También fueron incautados cuatro vehículos, tres automóviles y una motocicleta, además de balanzas de precisión y digitales, recortes, elementos de fraccionamiento y distintos objetos que presentaban restos de cocaína, entre otros elementos de interés probatorio.

En el marco de las 21 diligencias judiciales, se registró la detención de cinco hombres, quienes quedaron a disposición de la autoridad judicial interviniente.

Por otra parte, fueron identificadas 54 personas, 27 masculinos y 27 femeninas, quedando las mismas supeditadas a las actuaciones judiciales.

Las medidas fueron dispuestas por el Juzgado Federal de Victoria, a cargo del Dr. Federico Ángel Martín, con intervención de la Secretaría Penal y Correccional, a cargo del Dr. Nicolás Eduardo Beltzer, mediante las correspondientes órdenes judiciales.