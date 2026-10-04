Racing lo ganó con el corazón y la mano caliente de Juanjo Giaveno

Juan José Giaveno con un triple sobre el final le dio la victoria a Racing Crédito: Mauricio Ríos

Racing volvió a festejar y lo hizo de una manera inolvidable. La Academia derrotó a Peñarol de Rosario del Tala por 72 a 70, en un encuentro intenso, cambiante y que tuvo un desenlace de película en el Antonio Domingo Giusto.

El gran héroe de la noche fue Juan José Giaveno. El cordobés tuvo una actuación extraordinaria, convirtiendo 20 puntos y encestando 6 de 6 en triples, incluido el último lanzamiento del partido que le dio la victoria a Racing cuando quedaban apenas 4,2 segundos.

El comienzo fue errático e impreciso para Peñarol y Racing aprovechó para adelantarse 4-0, con Jorge Schaaf como protagonista. Lautaro Achur respondió con un doble y falta para marcar los primeros tres puntos de la visita.

Giaveno comenzó a mostrar su noche soñada con un triple que puso al local 9-3 arriba, aunque Peñarol reaccionó rápidamente con dos triples para igualar el partido en 9. La visita logró pasar al frente 14-11, pero nuevamente apareció Giaveno desde larga distancia para empatarlo. Sobre el cierre, ambos equipos intercambiaron errores y el primer cuarto terminó 16-16.

Foto: Mauricio Ríos

En el segundo parcial, Peñarol arrancó mejor y tomó una ventaja de cuatro puntos. Racing descontó y el partido comenzó a calentarse por algunas decisiones arbitrales que generaron protestas de ambos lados.

Otro triple de Giaveno y uno de Agustín Martínez le permitieron a Racing recuperar la ventaja, 24-21, a falta de 6 minutos y medio. Sin embargo, Peñarol respondió con un parcial de 8-2 para ponerse 29-26 arriba, obligando a Cristian Delgui a solicitar minuto.

El trámite se volvió desordenado e impreciso, pero Racing volvió a reaccionar. La visita llegó a sacar cuatro de diferencia, 34-30, aunque un doble y falta de Jorge Schaaf permitió que la Academia volviera a pasar al frente 36-34. Una buena defensa en el cierre del período le permitió al conjunto de Delgui llegar al descanso largo con dos puntos de ventaja.

El tercer cuarto mantuvo la paridad. Ninguno lograba despegarse y, cuando Peñarol consiguió dar vuelta el marcador, Racing volvió a responder. Dos triples consecutivos de Agustín Martínez pusieron al local 51-48 arriba.

Foto: Mauricio Ríos

Pero el cierre volvió a favorecer a los visitantes. Racing falló una ofensiva y Peñarol aprovechó para pasar al frente con dos libres de Tomás Ludueña y uno de Lautaro Achur, para entrar al último descanso ganando 55-53.

El último cuarto fue de alto voltaje. Peñarol mantuvo la ventaja, Racing volvió a pasar al frente con otro triple de Giaveno y Ludueña respondió inmediatamente desde la misma vía.

A falta de 2 minutos y 50 segundos, una discutida falta antideportiva sobre Giaveno permitió que Peñarol sacara cuatro puntos de ventaja, 67-63. Parecía que la visita tenía el partido controlado, pero Racing no se entregó.

La Academia siguió luchando y logró ponerse a apenas un punto, 70-69, cuando quedaban 18 segundos. Cristian Delgui pidió minuto para diagramar la última ofensiva.

La pelota terminó en las manos de Giaveno. Y el cordobés, que había estado perfecto desde los 6,75 metros durante toda la noche, volvió a responder.

Triple de Giaveno, 72-70, con 4,2 segundos en el reloj.

Peñarol pidió minuto y tuvo una última oportunidad. Ludueña intentó desde larga distancia, pero el lanzamiento no entró y Racing pudo desatar el festejo.

Una victoria enorme para la Academia, que recupera confianza y suma un triunfo de esos que pueden marcar un antes y un después en el torneo.

Ahora Racing tendrá un fin de semana de doble fecha: el viernes visitará a Luis Luciano en Urdinarrain y el domingo recibirá a Bancarios de Gualeguay, buscando prolongar este envión.

Ficha técnica:

Racing 72

Juan José Giaveno 20, Santino Luca 2, Jorge Schaaf 17, Gian Franco Nicotra 5, Tomas Leuze 8 (FI) Martínez Agustín 13, Matías Brasesco 4, Mateo Leissa 3, Gonzalo Delasoie, Juan Carraza, Nicolás Cabezas, Federico Handera

DT: Cristian Delgui

Peñarol 70

Uriel Riaño 11, Lautaro Achur 19, Lucas Desbat 20, Tomás Ludueña 10, Román Zagoruica 3 (FI) Lautaro Bur, Facundo Pello Buffa, Valentino Ferri 4, Lisandro Achur 1, Francisco Michelli 2, Axel Marino

DT: Mariano Panizza

Cancha: Antonio Giusto

Árbitros: Maximiliano Robles y Cristian Cáceres

Progresión: 16 – 16, 36 – 34, 53 – 55, 72 – 70.

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