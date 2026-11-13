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Racing busca el pase al federal en Paraná

La Academia visita este viernes a Ciclista desde las 21:30, por el segundo juego de los octavos de final de la Liga Provincial. Un triunfo le permitirá cerrar la serie y asegurar su lugar en la próxima Liga Federal.

13 Nov, 2026, 01:22 AM
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Crédito: Soledad Carraza prensa Racing
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Racing de Gualeguaychú afrontará este viernes una parada importante en la capital entrerriana, cuando visite a Ciclista de Paraná por el segundo partido de la serie de octavos de final de la Liga Provincial de Básquetbol. El encuentro comenzará a las 21:30 y será dirigido por Daniel Ortiz y Marcos Cáceres.

Los dirigidos por Cristian Delgui llegan con la ventaja de haber ganado el primer juego por 77 a 67 en el Antonio Giusto. Ahora buscarán repetir la victoria como visitantes para cerrar la serie, meterse entre los ocho mejores y, fundamentalmente, conseguir la clasificación a la próxima Liga Federal.

Por su parte, el conjunto dirigido por Mariano Passadore está obligado a ganar para igualar la serie y llevar la definición a un tercer partido, que se disputará el domingo en Gualeguaychú.

La Academia ya ha demostrado que puede conseguir buenos resultados fuera de casa, incluso en escenarios complicados. Sin embargo, el Juan Carlos Baglietto representa un desafío importante para los académicos, que intentarán dar el golpe y sellar su pasaporte al Federal.

La delegación verde partirá a las 16 horas desde la sede de Colombo y Seguí rumbo a Paraná, con la ilusión de regresar con la clasificación bajo el brazo y un nuevo objetivo cumplido para el básquet de Racing.

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