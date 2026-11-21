Central Entrerriano volvió a quedarse con las manos vacías en condición de visitante. Esta vez fue derrota frente a Ciclista Juninense por 83 a 78, en una nueva presentación por la Liga Argentina de Básquetbol. El equipo de Martín Pascal tuvo un primer tiempo complicado, logró reaccionar en el complemento y llegó a ilusionarse en el último cuarto, pero no le alcanzó para revertir la historia.

El encuentro comenzó parejo, aunque rápidamente apareció la figura de Damián Tintorelli, quien empezó a hacerse importante debajo de los tableros y convirtió los primeros ocho puntos de su equipo para que Ciclista tomara una ventaja inicial de 8 a 4.

Con el correr de los minutos, el conjunto juninense fue encontrando espacios y sacó diferencias. Un doble de Drazen Sinigoj le permitió establecer una ventaja de ocho puntos. Central respondió con un triple de Manuel Gómez, pero Ciclista volvió a estirar la diferencia hasta alcanzar la máxima de diez unidades (25-15), luego de un simple de Herrera. En el cierre, el rojinegro reaccionó con un triple de Damián Pineda, un libre y un doble de Juan Siboldi para cerrar el primer cuarto 25 a 21

En el segundo parcial, Central golpeó de entrada con un doble de Ignacio Ortega, pero Benjamín Herrera respondió con cinco puntos consecutivos para devolverle tranquilidad al dueño de casa. Herrera, junto al extranjero Cameron Williams, comenzaron a marcar diferencias y se volvieron difíciles de controlar para la defensa visitante. Así, los dirigidos por Leandro Genovese fueron construyendo una ventaja importante y se marcharon al descanso largo arriba por 47 a 33.

El tercer cuarto mostró un desarrollo mucho más equilibrado. Por momentos, Ciclista llegó a establecer una diferencia de veinte puntos (54-34), pero Central consiguió emparejar las acciones y no permitió que el local siguiera ampliando la distancia. El parcial terminó igualado en 20, por lo que el conjunto juninense mantuvo catorce puntos de ventaja al ingresar al último período: 67 a 53.

En los diez minutos finales llegó la mejor versión del rojinegro. Central mejoró considerablemente en defensa, mostró mayor agresividad y encontró en Benjamín Lado a uno de sus principales argumentos, bien acompañado por Juan Siboldi. El equipo de Gualeguaychú salió decidido a dar pelea y fue descontando la diferencia, pero la reacción llegó tarde y no pudo completar la remontada.

Finalmente, Ciclista Juninense se quedó con la victoria por 83 a 78.

Para Central fue una nueva derrota fuera de casa, la quinta en esa condición y la sexta en lo que va de la competencia. Johu Castillo, con 13 puntos, fue el máximo anotador del conjunto de Gualeguaychú, mientras que Damián Tintorelli terminó siendo el goleador y la figura del partido con una gran producción de 20 puntos y 14 rebotes.

El rojinegro todavía no pudo festejar fuera del Bértora y tendrá una última oportunidad para cerrar la gira por el interior del país. El próximo domingo visitará a Centenario de Venado Tuerto, buscando cortar la racha y conseguir su primera alegría como visitante.

Ficha técnica:

CICLISTA JUNINENSE

Nicolás Henriques 6 X, Franco Lombardi 11, Alejo Barrales 4, Juan Larraza 4, Damián Tintorelli 20 (FI), Benjamín Herrera 11, Drazen Sinigoj 12, Cameron Williams 11, Samuel Villa 4, Pedro Recalt, Álvaro Saucedo, Francisco Pagura,

DT: Leandro Genovese

CENTRAL ENTRERRIANO

Cristian Pérez 7, Manuel Gómez 11, Fausto Moussa 5, Johu Castillo 13, Damián Pineda 3 (FI), Justo Catalín 11, Juan Siboldi 12 X, Ignacio Ortega 7, Benjamín Lado 9, Augusto Portela.

DT: Martín Pascal

X – salieron por cinco faltas

Cancha: El Coliseo del Boulevard

Jueces: Alberto Ponzo y Emanuel Sánchez.

Progresión: 25 – 21, 47 – 33, 67 – 53, 83 – 78.