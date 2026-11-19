Racing no pudo en Santa Elena y sufrió una derrota contundente frente a Urquiza por 80 a 54, en el primer juego de la serie de cuartos de final de la Liga Provincial de Básquetbol. El conjunto de la ciudad deberá recuperarse rápidamente, ya que el próximo viernes tendrá una verdadera final en el Antonio Giusto.

El comienzo fue parejo, con dos equipos que no lograban sacarse diferencias. El primer cuarto terminó con ventaja para el local por 15 a 13, dejando la sensación de que Racing podía dar pelea.

Sin embargo, en el segundo parcial comenzó a prevalecer el poderío de Urquiza. Con un buen trabajo de Marko Pamich y Lucas Mondino, acompañados por Juan Cruz Rinaldi, el conjunto de Santa Elena fue construyendo una diferencia importante para tomar el control del partido.

En los dos últimos cuartos, los dirigidos por Leonardo Villagra manejaron el trámite con tranquilidad, regularon el desarrollo y se encaminaron hacia una victoria que les permitió quedarse con el primer punto de la serie.

Con el resultado prácticamente definido, Cristian Delgui aprovechó los minutos finales para darle rodaje a los juveniles de la Academia.

Urquiza ganó con autoridad y quedó a un paso de las semifinales, pero la historia todavía no terminó. Racing tendrá la oportunidad de recuperarse el próximo viernes, cuando reciba al conjunto de Santa Elena en el Antonio Giusto.

La Academia está obligada a ganar para estirar la serie a un tercer y definitivo partido. No hay margen de error: deberá hacerse fuerte en casa para seguir soñando en la Liga Provincial.

Ficha técnica:

Urquiza

Lucio Urquiza 8, Franco Sánchez 5, Fabrizio Cosolito 9, Lucas Mondino 15, Yago Sánchez 9 (FI) Fabricio Rebechi 4, Marko Pamich 11, Juan Cruz Rinaldi 16, Salvador Godoy, Mauricio Vélez 1, Matías Martínez, Martín Pucheta 2

DT: Leonardo Villagra

Racing

Mateo Leissa 2, Santino Luca 7, Jorge Schaaf 20, Gian Franco Nicotra 5, Tomas Leuze 3 (FI) Matías Brasesco 6, Agustín Martínez 5, Gonzalo Delasoie 4, Bautista Luca 2, Federico Handera, Juan Carraza, Román García.

DT: Cristian Delgui

Cancha: 5 de octubre

Árbitros: Maximiliano Robles y Marcos Cáceres

Progresión: 15 – 13, 39 – 20, 59 – 37, 80 – 54.