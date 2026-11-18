Central Entrerriano tendrá esta noche una nueva presentación en la Liga Argentina de Básquetbol cuando visite a Pergamino Básquet en el estadio Ricardo Dorado Merlo. El encuentro comenzará a las 21 horas, contará con el arbitraje de José Luís Lugli y Matías Sotelo y se podrá seguir a través de Radio Máxima, con el equipo de La Barra Deportiva.

El conjunto de Gualeguaychú volverá a encontrarse con el rival al que venció en su primera victoria de la temporada. En aquella oportunidad, jugando en el José María Bértora, los dirigidos por Martín Pascal se impusieron con autoridad por 90 a 68, mostrando un muy buen funcionamiento colectivo y una destacada actuación de Johu Castillo.

El panorama del equipo pergaminense es complicado: hasta el momento es el único representante de la Conferencia Sur que todavía no pudo ganar en el torneo. Por eso, buscará hacerse fuerte ante su gente y cortar la racha negativa. Central, por su parte, intentará aprovechar la oportunidad para conseguir un triunfo importante como visitante.

El compromiso de esta noche será el primero de una exigente mini gira para el conjunto rojinegro, que continuará el viernes en Junín frente a Ciclista y finalizará el domingo en Venado Tuerto, donde se medirá con Centenario.

En los papeles, el choque ante Pergamino aparece como una buena oportunidad para sumar, teniendo en cuenta que tanto Ciclista como Centenario vienen mostrando mejores respuestas en el campeonato.

Central necesita encontrar regularidad y comenzar a cosechar resultados fuera de casa. La gira plantea un desafío importante, pero también la posibilidad de dar un paso adelante en la Liga Argentina.

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