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Central Entrerriano gritó campeón en Chajarí y se quedó con la copa Entre Ríos 2016

El conjunto rojinegro se consagró campeón provincial de la categoría 2016 tras vencer a Salud Pública de Villaguay en la definición por penales. Sud América también tuvo una destacada actuación y fue subcampeón de la Copa Federación.

11 Nov, 2026, 00:49 AM
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Gran campaña de los dirigidos por el profesor Juan Pablo Cuba
Gran campaña de los dirigidos por el profesor Juan Pablo Cuba Crédito: Damián Cáceres
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Central Entrerriano tuvo un fin de semana inolvidable en Chajarí, donde se disputó el torneo provincial de fútbol de la categoría 2016. El conjunto rojinegro se consagró campeón de la Copa Entre Ríos luego de una gran campaña que coronó con una dramática victoria en la final frente a Salud Pública de Villaguay.

La definición fue muy pareja y terminó igualada 0 a 0 durante el tiempo reglamentario. En la tanda de penales, Central mostró mayor efectividad y se impuso por 4 a 3 para desatar el festejo y quedarse con el título provincial.

El camino del rojinegro hacia la consagración comenzó en la fase de grupos, donde consiguió dos triunfos por 1 a 0 frente a San Clemente y Vélez de Chajarí, además de una contundente victoria por 4 a 1 ante San José.

En los cuartos de final volvió a encontrarse con San Clemente, al que derrotó por 3 a 2, mientras que en semifinales superó a Pumas de Federación por 3 a 1 para meterse en la gran final.

Allí llegó el último desafío ante Salud Pública de Villaguay. Después de un encuentro sin goles, los chicos de Central se hicieron fuertes desde los doce pasos y terminaron celebrando una merecida conquista.

SUD AMÉRICA, SUBCAMPEÓN DE LA COPA FEDERACIÓN

Por su parte, Sud América también cumplió una destacada actuación en el certamen provincial de Chajarí. El conjunto azulgrana alcanzó la final de la Copa Federación, donde cayó frente a Tiro Federal de Chajarí por 4 a 2, quedándose con un valioso segundo puesto.

De esta manera, el fútbol infantil de Gualeguaychú volvió a ser protagonista en el ámbito provincial, con Central Entrerriano campeón de la Copa Entre Ríos y Sud América subcampeón de la Copa Federación.

SE VIENE EL PROVINCIAL 2014 EN COLÓN

La actividad provincial continuará este fin de semana en la ciudad de Colón, donde se disputará el torneo correspondiente a la categoría 2014, con nuevos representantes de Gualeguaychú buscando ser protagonistas.

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