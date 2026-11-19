Racing tendrá este viernes una parada decisiva en su camino por la Liga Provincial de Básquetbol. Después de la contundente derrota sufrida en Santa Elena por 80 a 54, la Academia está obligada a ganar para continuar en carrera. El partido se jugará desde las 21:30 en el Antonio Domingo Giusto y será dirigido por Ramiro Barón y Santiago Cáceres.

Seguramente, el desgaste del viaje jugó en contra de los representantes de Gualeguaychú, que durante el primer cuarto lograron plantear un partido parejo, cortando los circuitos de juego de Urquiza y evitando que el local pudiera imponer su ritmo. Sin embargo, en el segundo período comenzaron a aparecer las diferencias.

Los dirigidos por Leonardo Villagra encontraron respuestas en el trabajo de Lucio Urquiza y Fabricio Cosolito, mientras que en los últimos minutos Lucas Mondino y Juan Cruz Rinaldi terminaron de inclinar definitivamente la balanza para el conjunto del norte de la provincia.

Racing también sintió la ausencia de Juan José Giaveno, quien no pudo estar presente por lesión y cuya participación este viernes aparece como muy difícil.

Pero la academia tiene jugadores que pueden desequilibrar, cómo Jorge Schaab, Santino Luca, Tomás Leuze o Mateo Leissa quienes conforman el quinteto titular y sin dudas que el sexto hombre del conjunto dirigido por Cristian Delgui, Matías Brasesco por momentos pasa a ser vital en el juego que propone el verde.

La Academia sabe que se juega mucho más que un partido. Necesita hacerse fuerte en su casa, recuperar su mejor versión y apoyarse en su gente para estirar la serie. Si consigue la victoria, habrá un tercer y definitivo encuentro el próximo domingo en Santa Elena. En cambio, si Urquiza vuelve a imponerse, será el conjunto de Villagra el que consiga el pasaje a las semifinales.