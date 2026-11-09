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Deportes Basquet Liga Argentina

Central Entrerriano sigue de racha: tercera victoria consecutiva ante Regatas

El Rojinegro se impuso por 85 a 74 frente a Regatas de San Nicolás en el José María Bértora y continúa en levantada en la Liga Argentina. Damián Pineda, con 23 puntos, y Fausto Moussa, con 20, fueron las principales figuras de Central.

9 Nov, 2026, 01:25 AM
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Central sumó su tercera victoria consecutiva
Central sumó su tercera victoria consecutiva Crédito: Damián Cáceres
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Central Entrerriano sigue firme y atraviesa un gran momento en la Liga Argentina de Básquetbol. Este domingo, en el estadio José María Bértora, derrotó a Regatas de San Nicolás por 85 a 74 y consiguió su tercera victoria consecutiva, consolidando su recuperación en el certamen.

El equipo de Martín Pascal tuvo un comienzo arrollador. Con una enorme efectividad desde el perímetro, convirtiendo cinco de los siete triples que intentó, el conjunto rojinegro marcó diferencias desde el inicio y se llevó el primer cuarto por un contundente 30 a 14.

En el segundo parcial mejoró la visita, que encontró en el estadounidense Maurice Walton una de sus principales vías de gol. Sin embargo, Central mantuvo el control del juego, siguió mostrando buenas respuestas ofensivas y se fue al descanso largo con una importante ventaja de 53 a 34.

En el comienzo del segundo tiempo, Regatas salió decidido a cambiar la historia y empezó a descontar. El conjunto nicoleño llegó a ponerse a nueve puntos (59-50), generando cierta incertidumbre en el Bértora. Pero cuando la visita amenazaba con meterse definitivamente en partido, aparecieron Cristian Pérez y Damián Pineda con dos triples fundamentales para recuperar la tranquilidad y cerrar el tercer cuarto con una ventaja de 68 a 59.

El último período fue mucho más friccionado. Central comenzó a sufrir con las salidas por cinco faltas de Cristian Pérez, Justo Catalín y Johu Castillo, pero supo manejar los momentos complicados, sostuvo la diferencia y terminó cerrando una victoria muy importante por 85 a 74.

Damián Pineda, con 23 puntos, y Fausto Moussa, con 20, fueron los máximos destacados de una noche positiva para el conjunto de Gualeguaychú, que volvió a mostrar argumentos para ilusionarse.

Con este resultado, Central suma su tercera victoria consecutiva y deja su récord en 3 triunfos y 3 derrotas. Ahora tendrá otro compromiso exigente en casa: el próximo martes recibirá a Provincial de Rosario, que este domingo cayó frente a Rocamora por 84 a 72.

 

Ficha técnica:

CENTRAL ENTRERRIANO 84

Cristian Pérez 9 x, Justo Catalín 12 x, Fausto Moussa 20, Damián Pineda 23 y Johu Castillo 8 x (FI), Juan Siboldi 5, Ignacio Ortega 8, Benjamín Lado, Agustín Lambarri, Simón Fux, Augusto Portela, Valentino Berna

Entrenador: Martín Pascal

 

REGATAS 72

Matías Acosta 2, Nicolás Ferreyra17, Benjamín Levato 6, Tomás Rossi 5, Maurice Walton 32 (FI), Juan Manzano, Leonel Singh 7, Valentín Ingrata 3, Nicolás Lemme 2, Carlos Baez, Jonas Rossi, Martín Sánchez.

Entrenador: Pablo Dastugue

 

X- salieron por 5 faltas

 

Cancha: José María Bértora

 

Jueces; Ariel Rosas y Martín Pietromónaco.

 

Progresión: 30 – 14, 53 – 34, 68 – 59, 84 – 72

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Basquet Liga Argentina

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