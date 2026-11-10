Central Entrerriano quiere prolongar su buen momento en el Bértora ante Provincial

Central Entrerriano vuelve a presentarse ante su gente en el estadio José María Bértora, donde este martes recibirá a Provincial de Rosario desde las 21 horas, en un nuevo compromiso de la Liga Argentina de Básquetbol. El encuentro contará con el arbitraje de Emmanuel Sánchez y Andrés Barbarini y será transmisión de Radio Máxima, con el equipo de La Barra Deportiva.

El Rojinegro está aprovechando al máximo su condición de local para acomodarse en la competencia, luego de un comienzo complicado en la ruta, donde sufrió tres derrotas consecutivas. En Gualeguaychú, la historia es diferente: Central disputará su cuarto partido en el Bértora, escenario donde consiguió las tres victorias anteriores y, además, mostró un básquetbol de muy buen nivel.

El último domingo, el conjunto dirigido por Martín Pascal volvió a dar una muestra de su crecimiento al superar a Regatas de San Nicolás por 85 a 74. En una sólida actuación colectiva, Fausto Moussa y Damián Pineda fueron dos de las principales figuras del equipo, que consiguió su tercera victoria consecutiva y llega con confianza a este nuevo desafío.

Del otro lado estará Provincial de Rosario, que llega a Gualeguaychú para cerrar su gira por Entre Ríos. El conjunto santafesino viene de sufrir dos derrotas en territorio entrerriano: primero ante La Unión de Colón y luego frente a Tomás de Rocamora, que el domingo se impuso por 84 a 72.

Los rosarinos disputaron hasta el momento cinco encuentros, con dos triunfos como locales y tres derrotas, mientras que Central presenta un registro de tres victorias y tres caídas.

El Bértora vuelve a ser el escenario de una parada importante para el Rojinegro, que buscará ratificar su fortaleza ante su público y seguir escalando posiciones en la Liga Argentina. La ilusión está en marcha y Central quiere que su casa siga siendo una fortaleza.

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