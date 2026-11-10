 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Deportes Basquet Liga Argentina

Central Entrerriano quiere prolongar su buen momento en el Bértora ante Provincial

El Rojinegro recibe este martes desde las 21 a Provincial de Rosario por una nueva fecha de la Liga Argentina de Básquetbol. El equipo de Martín Pascal buscará estirar su racha positiva como local, donde ganó los tres encuentros que disputó.

10 Nov, 2026, 00:09 AM
Agregar MO en
Crédito: Damián Cáceres
Agregar MO en

Central Entrerriano vuelve a presentarse ante su gente en el estadio José María Bértora, donde este martes recibirá a Provincial de Rosario desde las 21 horas, en un nuevo compromiso de la Liga Argentina de Básquetbol. El encuentro contará con el arbitraje de Emmanuel Sánchez y Andrés Barbarini y será transmisión de Radio Máxima, con el equipo de La Barra Deportiva.

El Rojinegro está aprovechando al máximo su condición de local para acomodarse en la competencia, luego de un comienzo complicado en la ruta, donde sufrió tres derrotas consecutivas. En Gualeguaychú, la historia es diferente: Central disputará su cuarto partido en el Bértora, escenario donde consiguió las tres victorias anteriores y, además, mostró un básquetbol de muy buen nivel.

El último domingo, el conjunto dirigido por Martín Pascal volvió a dar una muestra de su crecimiento al superar a Regatas de San Nicolás por 85 a 74. En una sólida actuación colectiva, Fausto Moussa y Damián Pineda fueron dos de las principales figuras del equipo, que consiguió su tercera victoria consecutiva y llega con confianza a este nuevo desafío.

Del otro lado estará Provincial de Rosario, que llega a Gualeguaychú para cerrar su gira por Entre Ríos. El conjunto santafesino viene de sufrir dos derrotas en territorio entrerriano: primero ante La Unión de Colón y luego frente a Tomás de Rocamora, que el domingo se impuso por 84 a 72.

Los rosarinos disputaron hasta el momento cinco encuentros, con dos triunfos como locales y tres derrotas, mientras que Central presenta un registro de tres victorias y tres caídas.

El Bértora vuelve a ser el escenario de una parada importante para el Rojinegro, que buscará ratificar su fortaleza ante su público y seguir escalando posiciones en la Liga Argentina. La ilusión está en marcha y Central quiere que su casa siga siendo una fortaleza.

Temas

Basquet Liga Argentina

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Deportes

Te puede interesar

Teclas de acceso