Juventud Unida pisó fuerte en Paraná y quedó bien perfilado para la revancha

Ganó Juventud Unida en Paraná y quedó cerca de la clasificación Crédito: Mauricio Ríos

Juventud Unida dio un paso importante en su camino por el Torneo Regional Amateur. En su visita a Paraná, el conjunto albiceleste venció 4 a 2 a Don Bosco y consiguió una diferencia de dos goles de cara al encuentro de vuelta, que se disputará el próximo sábado en el estadio Decano.

El equipo dirigido por el conjunto de Gualeguaychú tuvo un muy buen primer tiempo, dominó el terreno y encontró argumentos futbolísticos para justificar la ventaja con la que se fue al descanso.

Federico López volvió a convertir. Foto: Mauricio Ríos

La apertura del marcador llegó a través de Damián de Hoyos, quien tuvo un debut soñado con la camiseta de Juventud. El delantero recibió una excelente asistencia de Facundo Maldonado y definió con categoría ante la salida del arquero Tobías Claro para establecer el 1 a 0.

El Decano continuó manejando el partido y amplió la diferencia con una gran ejecución de pelota parada. En un tiro libre al borde del área, sobre la izquierda, Maldonado jugó hacia atrás y apareció Federico López, quien sacó un tremendo remate que se metió en el ángulo, haciendo estéril el esfuerzo del arquero local. Un verdadero golazo para el 2 a 0 con el que se cerró la primera etapa.

De Hoyos tuvo su debut soñado. Foto: Mauricio Ríos

Don Bosco reaccionó, pero Juventud respondió de contra

En el comienzo del segundo tiempo, el conjunto paranaense encontró rápidamente el descuento. A los ocho minutos, Jeremías Bettini aprovechó el viento a favor y, desde antes de la mitad de la cancha, observó adelantado a Peralta y sacó un remate que terminó sorprendiendo al arquero albiceleste para poner el 1 a 2.

El gol le dio impulso al local y generó algunos momentos de desorden en Juventud. Don Bosco se adelantó en el campo y fue en busca del empate, pero el Decano encontró espacios para lastimar de contraataque.

En una rápida salida iniciada por Sergio Olano, la pelota pasó por Maldonado, quien habilitó a Agustín Benedetti. El delantero eludió al arquero y definió con el arco vacío para establecer el 3 a 1 y devolverle tranquilidad al equipo de Gualeguaychú.

Juventud volvió a golpear y prácticamente sentenció el partido con otra aparición de su debutante goleador. Luciano Maidana envió un centro desde la izquierda y, anticipándose en el primer palo a la salida de Claro, Damián de Hoyos conectó para marcar el 4 a 1 y sellar su doblete en una tarde inolvidable.

Con tres goles de ventaja, el Albiceleste parecía tener el encuentro bajo control. Sin embargo, un error en la salida de Santiago Benítez le permitió a Don Bosco volver a descontar. Nicolás Godoy aprovechó la situación, habilitó a Isaías Martínez, qué definió ante la salida de Peralta para establecer el 2 a 4 definitivo.

En el tramo final, Juventud tuvo oportunidades para ampliar todavía más la diferencia, aprovechando que el conjunto local se adelantaba en busca de otro descuento. Aunque no logró convertir nuevamente, se llevó de Paraná una victoria valiosa y una diferencia importante para definir la serie en casa.

La clasificación se define en la vía

Juventud Unida pisó fuerte en Paraná, convirtió cuatro goles como visitante y quedó bien posicionado para afrontar la revancha. El equipo mostró contundencia ofensiva y supo responder cuando Don Bosco intentó meterse nuevamente en partido.

Ahora, el Decano buscará hacer valer la ventaja ante su gente el próximo sábado, en Gualeguaychú, con el objetivo de cerrar la serie y avanzar a la siguiente instancia del Torneo Regional Amateur.

Síntesis:

Cancha: Carlos Federik

Juez: Joaquín Urbani

Asistentes: Carlos Céspedes e Ignacio Castellano

Cuarto árbitro: Nicolás Mottier

DON BOSCO

Tobías Claro

Matías Noya, Milton Retamar, Ángel López, Mirko Ledesma

Alejo Albarracin, Jeremías Bettini, Nicolás Godoy, Isaías Martínez

Matías Arce, Mauricio Domínguez

DT: Diego Di Persia

JUVENTUD UNIDA

Francisco Peralta

Leandro González, Matías Labaroni, Patricio Pizarro, Federico López

Luciano Maidana, Aramis Serafini, Facundo Maldonado, Sergio Olano

Agustín Benedetti, Jorge Rossi

DT: Daniel Waldner

Goles: Pt: 17’ Damián De Hoyos (JU), 46’ Federico López (JU); St: 8’ Jeremías Bettini (DB), 15’ Agustín Benedetti (JU), 18’ Damián De Hoyos (JU), 28’ Isaías Martínez (DB)

Cambios: Pt: 35’ Santiago Benítez por Serafini (JU); St: 11’ José Moreyra por Mir (JU), 11’ Alejo Albarracín por Gómez (DB), 23’ Dante Verón por Maidana (JU), 23’ Mauricio Camargo por Olano (JU), 23’ Jorge Rossi por Benedetti (JU), 27’ Marcio Allegrini por Schneider (DB), 39’ Joaquín Acevedo por Labaroni (JU), 40’ Lisandro Pérez por Ledesma (DB)

Suplentes: Don Bosco: Fabricio Acosta, Juan Lazaneo y Johann Marquez.

Juventud Unida: Franco Lopresti y Agustín Solís.

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