Juventud Unida pisó fuerte en Paraná y quedó bien perfilado para la revancha

Juventud Unida dio un paso importante en su camino por el Torneo Regional Amateur. En su visita a Paraná, el conjunto albiceleste venció 4 a 2 a Don Bosco y consiguió una diferencia de dos goles de cara al encuentro de vuelta, que se disputará el próximo sábado en el estadio Decano.
El equipo dirigido por el conjunto de Gualeguaychú tuvo un muy buen primer tiempo, dominó el terreno y encontró argumentos futbolísticos para justificar la ventaja con la que se fue al descanso.
La apertura del marcador llegó a través de Damián de Hoyos, quien tuvo un debut soñado con la camiseta de Juventud. El delantero recibió una excelente asistencia de Facundo Maldonado y definió con categoría ante la salida del arquero Tobías Claro para establecer el 1 a 0.
El Decano continuó manejando el partido y amplió la diferencia con una gran ejecución de pelota parada. En un tiro libre al borde del área, sobre la izquierda, Maldonado jugó hacia atrás y apareció Federico López, quien sacó un tremendo remate que se metió en el ángulo, haciendo estéril el esfuerzo del arquero local. Un verdadero golazo para el 2 a 0 con el que se cerró la primera etapa.
Don Bosco reaccionó, pero Juventud respondió de contra
En el comienzo del segundo tiempo, el conjunto paranaense encontró rápidamente el descuento. A los ocho minutos, Jeremías Bettini aprovechó el viento a favor y, desde antes de la mitad de la cancha, observó adelantado a Peralta y sacó un remate que terminó sorprendiendo al arquero albiceleste para poner el 1 a 2.
El gol le dio impulso al local y generó algunos momentos de desorden en Juventud. Don Bosco se adelantó en el campo y fue en busca del empate, pero el Decano encontró espacios para lastimar de contraataque.
En una rápida salida iniciada por Sergio Olano, la pelota pasó por Maldonado, quien habilitó a Agustín Benedetti. El delantero eludió al arquero y definió con el arco vacío para establecer el 3 a 1 y devolverle tranquilidad al equipo de Gualeguaychú.
Juventud volvió a golpear y prácticamente sentenció el partido con otra aparición de su debutante goleador. Luciano Maidana envió un centro desde la izquierda y, anticipándose en el primer palo a la salida de Claro, Damián de Hoyos conectó para marcar el 4 a 1 y sellar su doblete en una tarde inolvidable.
Con tres goles de ventaja, el Albiceleste parecía tener el encuentro bajo control. Sin embargo, un error en la salida de Santiago Benítez le permitió a Don Bosco volver a descontar. Nicolás Godoy aprovechó la situación, habilitó a Isaías Martínez, qué definió ante la salida de Peralta para establecer el 2 a 4 definitivo.
En el tramo final, Juventud tuvo oportunidades para ampliar todavía más la diferencia, aprovechando que el conjunto local se adelantaba en busca de otro descuento. Aunque no logró convertir nuevamente, se llevó de Paraná una victoria valiosa y una diferencia importante para definir la serie en casa.
La clasificación se define en la vía
Juventud Unida pisó fuerte en Paraná, convirtió cuatro goles como visitante y quedó bien posicionado para afrontar la revancha. El equipo mostró contundencia ofensiva y supo responder cuando Don Bosco intentó meterse nuevamente en partido.
Ahora, el Decano buscará hacer valer la ventaja ante su gente el próximo sábado, en Gualeguaychú, con el objetivo de cerrar la serie y avanzar a la siguiente instancia del Torneo Regional Amateur.
Síntesis:
Cancha: Carlos Federik
Juez: Joaquín Urbani
Asistentes: Carlos Céspedes e Ignacio Castellano
Cuarto árbitro: Nicolás Mottier
DON BOSCO
Tobías Claro
Matías Noya, Milton Retamar, Ángel López, Mirko Ledesma
Alejo Albarracin, Jeremías Bettini, Nicolás Godoy, Isaías Martínez
Matías Arce, Mauricio Domínguez
DT: Diego Di Persia
JUVENTUD UNIDA
Francisco Peralta
Leandro González, Matías Labaroni, Patricio Pizarro, Federico López
Luciano Maidana, Aramis Serafini, Facundo Maldonado, Sergio Olano
Agustín Benedetti, Jorge Rossi
DT: Daniel Waldner
Goles: Pt: 17’ Damián De Hoyos (JU), 46’ Federico López (JU); St: 8’ Jeremías Bettini (DB), 15’ Agustín Benedetti (JU), 18’ Damián De Hoyos (JU), 28’ Isaías Martínez (DB)
Cambios: Pt: 35’ Santiago Benítez por Serafini (JU); St: 11’ José Moreyra por Mir (JU), 11’ Alejo Albarracín por Gómez (DB), 23’ Dante Verón por Maidana (JU), 23’ Mauricio Camargo por Olano (JU), 23’ Jorge Rossi por Benedetti (JU), 27’ Marcio Allegrini por Schneider (DB), 39’ Joaquín Acevedo por Labaroni (JU), 40’ Lisandro Pérez por Ledesma (DB)
Suplentes: Don Bosco: Fabricio Acosta, Juan Lazaneo y Johann Marquez.
Juventud Unida: Franco Lopresti y Agustín Solís.