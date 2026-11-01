Juventud Unida es semifinalista. El decano ganó en los penales y sigue en carrera

Juventud Unida sufrió, tuvo que esperar hasta los penales y terminó desatando el festejo. El Decano perdió 1 a 0 frente a Achirense en el tiempo reglamentario, pero mostró eficacia y personalidad en la definición desde los doce pasos, donde se impuso por 5 a 3 para meterse entre los cuatro mejores del Torneo Regional Amateur.

La gran figura de la noche fue el arquero Francisco Peralta, quien se quedó con el remate de Hugo Mendoza y le dio una ventaja fundamental al conjunto de Gualeguaychú. La definición quedó en manos de Agustín Solís, que convirtió el último penal y desató la alegría decana con el pasaje a semifinales.

En los 90 minutos, Juventud sufrió su primera derrota en el certamen. Un dato que marca la dimensión de lo ocurrido: la última vez que el equipo había perdido un partido oficial cómo local fue el 16 de octubre de 2022, cuando, por la última fecha del Torneo Federal A y con el descenso ya consumado, cayó 1 a 0 ante Sportivo Las Parejas en el estadio de la Vía.

El Decano tuvo un comienzo frenético, con varias situaciones para abrir el marcador. Damián De Hoyos contó con un par de oportunidades, mientras que Matías Labaroni y Maidana también estuvieron cerca, aunque este último remató por encima del travesaño.

Con el correr de los minutos, Achirense logró emparejar las acciones y comenzó a crecer en el partido, con Maximiliano Romero como uno de sus principales protagonistas.

Sobre el cierre de la primera etapa llegó la jugada que cambió el desarrollo. Un pelotazo largo encontró a Maximiliano Zaragoza ganándole la espalda a Pizarro. Cuando ingresaba al área, el defensor decano lo derribó desde atrás y el árbitro Nicolás Vergara sancionó penal sin dudar, además de amonestar al jugador de Juventud.

Maximiliano Romero se hizo cargo de la ejecución y convirtió el 1 a 0 para Achirense, igualando la serie.

En el complemento, Juventud tuvo la pelota, pero le faltaron ideas y claridad para vulnerar a Rubén Carrizo, que se mostró muy seguro cada vez que fue exigido. El conjunto visitante se sentía cómodo con el resultado y esperaba la oportunidad para liquidar la clasificación.

Esa posibilidad llegó sobre el final, cuando Tomás D’Angelo quedó mano a mano con Francisco Peralta, pero su remate fue débil y el arquero decano respondió para mantener con vida a su equipo.

El pitazo final llevó la definición a los penales. Allí Juventud no falló: convirtió sus ejecuciones, Peralta se agigantó al contener el remate de Hugo Mendoza y Agustín Solís tuvo la última palabra para establecer el 5 a 3 definitivo.

Agustín Solís terminó cerrando la serie de penales

El Decano dejó atrás una noche complicada, conoció por primera vez la derrota en los 90 minutos en cuatro temporadas del Regional Amateur, pero volvió a demostrar su carácter en una instancia decisiva. Juventud Unida está en semifinales y ahora espera rival.

La otra llave de la Región Litoral Sur tiene como protagonistas a Neuquén y Atlético Paraná. El Gato se impuso 3 a 0 en el encuentro de ida y cuenta con una importante ventaja de cara a la revancha que se disputará este domingo.

Juventud ya cumplió con su parte. El sueño sigue en marcha y el Decano está entre los cuatro mejores.

Síntesis:

Cancha: Juventud Unida

Juez: Nicolás Vergara

Asistentes: Iván Pastrana y Fabián Pérez

Cuarto árbitro: Joel Rodríguez

JUVENTUD UNIDA

Francisco Peralta

Matías Labaroni, Dante Verón, Patricio Pizarro, Federico López

Luciano Maidana, Aramis Serafini, Facundo Maldonado, Sergio Olano

Agustín Benedetti, Damián de Hoyos

DT: Daniel Waldner

ACHIRENSE

Rubén Carrizo

Pedro Iturbe, Ignacio Maidana, Tomás Ramírez, Mariano Albornoz

Maximiliano Romero, Iván Montalbetti, Maximiliano Zaragoza, Brian Reyes

Tomás D’Angelo, Joel Villar

DT: Kevin Marcogiuseppe

Goles: Pt: 45’ Maximiliano Romero –penal- (A)

Cambios: St: 12’ Joaquín Acevedo por Olano (JU), 20’ Valentín Pérez por Zaragoza (A), 26’ Hugo Mendoza por Iturbe (A), 31’ Alexis Reynoso por Benedetti (JU), 31’ Agustín Solís por Serafini (JU), 47’ Rodrigo Miranda por Villar (A)

Suplentes: Juventud Unida: Franco Lopresti, Bruno García, Leandro González y Santiago Benítez.

Achirense: Alejo Arlaud, Nicolás Ladaga, Nicolás Perruchoud y Joel Sampallo.

Definición por penales: Para Juventud Unida convirtieron Federico López, Facundo Maldonado, Damián De Hoyos, Matías Labaroni y Agustín Solís.

Para Achirense convirtieron Mariano Albornoz, Maximiliano Romero y Tomás D’Angelo. Francisco Peralta le atajó el penal a Hugo Mendoza

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