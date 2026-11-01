Racing quiere cerrar la fase regular con una victoria ante Zaninetti

Este domingo se disputará la última fecha de la fase regular de la Liga Provincial de Básquetbol y Racing buscará cerrar esta primera etapa con un buen resultado cuando reciba a Zaninetti de Concepción del Uruguay, desde las 21 horas, en el estadio Antonio Domingo Giusto.

El equipo dirigido por Cristian Delgui intentará quedarse con una victoria que le permita mejorar su ubicación de cara a la siguiente instancia. La Academia todavía tiene posibilidades de finalizar en el segundo puesto de su grupo: para conseguirlo deberá ganar su compromiso y esperar que Luis Luciano derrote a Atlético Tala.

En la fase final participarán los cinco mejores equipos de cada zona, mientras que entre los equipos que terminen en el sexto lugar se definirá la última plaza disponible para completar el cuadro de los playoffs.

Para este compromiso, el conjunto de calle Colombo no contará con Jorge Schaab, quien presenta molestias musculares y será preservado pensando en el comienzo de los playoffs.

El encuentro comenzará a las 21 horas y tendrá como árbitros a Cristian Cáceres y Santiago Cáceres, mientras que Sebastián Broggi se desempeñará como comisionado técnico.

Racing quiere despedirse de la fase regular con una alegría ante su gente y llegar de la mejor manera al tramo decisivo del campeonato.

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