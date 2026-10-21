Central Entrerriano cerró la gira con otra derrota en Mar del Plata

Central Entrerriano no pudo cerrar la gira por la provincia de Buenos Aires con una sonrisa y cayó ante Unión de Mar del Plata por 71 a 53, en un partido en el que estuvo lejos de encontrar su mejor versión y sufrió durante gran parte de la noche la efectividad del conjunto local.

El equipo dirigido por Martín Pascal acumuló así su tercera derrota consecutiva en la ruta, luego de las caídas frente a Gimnasia y Esgrima La Plata y Quilmes. Ahora, el rojinegro buscará recuperarse ante su gente cuando el próximo sábado desde las 21 hs, reciba a Pergamino Básquet en el estadio José María Bértora.

Fausto Moussa, con 15 puntos, fue el principal anotador de Central, aunque debió abandonar la cancha tras cometer su quinta falta personal. En Unión, Juan de la Fuente fue el goleador del encuentro con 17 unidades.

Un comienzo complicado

Central no comenzó el partido de la mejor manera. Unión se adelantó rápidamente 4-0 y, aunque Pineda logró descontar, un triple de Patricio Piñero le permitió al local establecer una ventaja de 7-2.

El rojinegro se mostró errático y acelerado, sin poder plasmar su juego ofensivo. Unión aprovechó las dificultades del visitante para continuar ampliando la diferencia y, con un doble de Eric Kibi, se puso 12-4.

La falta de efectividad de Central se mantuvo durante el primer cuarto. Un doble de Esteban Corroto, a un minuto y 35 segundos del cierre, le permitió al conjunto marplatense sacar diez puntos de ventaja. El parcial terminó 20-10 a favor del local.

Unión aprovechó los errores y se escapó

El segundo cuarto comenzó con un festival de triples. Joaquín Cabrera y Patricio Piñero anotaron para Unión, mientras que Juan Siboldi respondió para el rojinegro. Sin embargo, Central no encontraba respuestas y los marplatenses aprovecharon para estirar la diferencia hasta el 31-13.

Un triple de Fausto Moussa intentó darle aire al conjunto de Gualeguaychú, pero Unión continuó manejando el partido y llegó a establecer una ventaja de 21 puntos: 37-16.

En ese momento, Central mostró una reacción con dos triples consecutivos de Manuel Gómez, que permitieron achicar la distancia. El equipo mejoró defensivamente y buscó meterse nuevamente en partido, aunque el local mantuvo el control y se fue al descanso largo arriba por 43-26.

Central nunca encontró la reacción

En el comienzo del tercer cuarto, Unión intentó volver a estirar la diferencia, pero un triple de Cristian Pérez permitió que Central descontara y se pusiera 47-32.

Pese a ese intento, el rojinegro continuó con problemas para convertir y no logró inquietar seriamente a su rival. Unión sostuvo la ventaja y cerró el tercer parcial arriba por 56-39.

Prensa Unión Mar del Plata

En los últimos diez minutos, el panorama no cambió demasiado. El local administró la diferencia, mientras que Central intentó una última reacción de la mano de Fausto Moussa, quien anotó cinco puntos consecutivos para reducir la distancia a 15 unidades: 61-46.

La reacción obligó al entrenador de Unión, Juan Aquino, a solicitar un tiempo muerto. Sin embargo, a la salida de esa pausa, Moussa cometió su quinta falta personal y debió abandonar el partido, dejando a Central sin su principal referencia ofensiva de la noche.

El rojinegro ya no pudo volver a meterse en la pelea y Unión terminó de asegurar la victoria con un triple de Juan Vignolo para sellar el 71-53 definitivo.

A recuperarse en el Bértora

Central Entrerriano cerró una gira complicada con tres derrotas en igual cantidad de presentaciones. El equipo de Martín Pascal deberá trabajar para recuperar su funcionamiento y encontrar mayor regularidad ofensiva.

La próxima oportunidad será el sábado, cuando vuelva al estadio José María Bértora para recibir a Pergamino Básquet, con la necesidad de reencontrarse con la victoria y comenzar a cambiar el rumbo en la Liga Argentina.

Ficha técnica:

UNION 71

Mika Montoya 7, Thiago Flossi 6, Eric Kibi 8, Patricio Piñero 14, Juan De La Fuente 17 (FI), Juan Varas, Joaquín Cabrera 11, León Zarini 1, Juan Vignolo 3, Joaquín Casares, Esteban Corroto 4

DT: Juan Aquino

CENTRAL ENTRERRIANO 53

Cristian Pérez 5, Manuel Gómez 9, Fausto Moussa 15 X, Johu Castillo 6, Damián Pineda 2 (FI), Justo Catalín 2, Juan Siboldi 8, Ignacio Ortega 4, Benjamín Lado 2, Simón Leissa

DT: Martín Pascal

X – Salieron por cinco personales

Cancha: José Martínez

Jueces: Emanuel Sánchez y Rodrigo Reyes Borras.

Progresión: 20 – 10, 43 – 26, 56 – 39, 71 – 53.

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