Racing ganó en Gualeguay y se metió en los playoffs

El conjunto dirigido por Cristian Delgui mostró un rendimiento parejo y una destacada producción colectiva, con cuatro jugadores que finalizaron con 16 puntos cada uno: Juanjo Giaveno, Santino Luca Jorge Schaaf y Gian Franco Nicotra.

Racing fue claro dominador durante la primera mitad, período en el que construyó la diferencia a partir de una defensa sólida y buenos porcentajes de efectividad en los lanzamientos. Con esas herramientas, el equipo de Gualeguaychú logró imponer condiciones y manejar el desarrollo del encuentro.

De esta manera, Racing cumplió el primer objetivo de meterse entre los equipos que disputarán la etapa decisiva del certamen y llegará a la última fecha de la fase regular con la tranquilidad de tener su lugar asegurado en los playoffs.

Los otros resultados

En los restantes encuentros de la jornada, Atlético Tala se quedó con el clásico de Rosario del Tala al vencer a Peñarol por 59 a 46. En Concepción del Uruguay, Parque Sur derrotó a Luis Luciano por 92 a 78, mientras que Regatas de Concepción del Uruguay se impuso como visitante ante Zaninetti por 69 a 64.

La última fecha

La fase regular tendrá su capítulo final el próximo domingo 1 de noviembre, desde las 21 horas, con los siguientes encuentros:

Racing vs. Zaninetti, en el estadio Antonio Domingo Giusto.

Peñarol vs. BH de Gualeguay.

Luis Luciano vs. Atlético Tala.

Bancario de Gualeguay vs. Parque Sur.

Ficha técnica:

BH 70

Laureano Legaria 8, Ignacio Echeverria 3, Manuel Lado 5, Lucas Ecker 8, César Martínez 4 (FI) Jorge Recalde 16, Juan Cruz Recalde 5, Juan Farías 5, Samuel Riat 16, Mateo Uriarte, Tomás Lencioni, Valentín Taborda.

DT: Facundo Porreca

Racing 87

Juan José Giaveno 16, Santino Luca 16, Jorge Schaaf 16, Gian Franco Nicotra 16, Tomas Leuze 2 (FI) Martínez Agustín 5, Matías Brasesco 6, Mateo Leissa 10, Gonzalo Delasoie, Gonzalo Leuze, Lorenzo Isola, Federico Handera

DT: Cristian Delgui

Cancha: Islas Malvinas

Árbitros: Franco Giorello y Claudio Páez

Progresión: 14 – 26, 34 – 51, 57 – 66, 70 - 87

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