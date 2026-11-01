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Boca y River se enfrentan en un Superclásico que podría marcar a fuego el 2026 de ambos equipos

Boca recibirá este domingo a River, por la decimoquinta fecha del Torneo Clausura, en un Superclásico que podría marcar a fuego el 2026 de ambos equipos.

1 Nov, 2026, 01:13 AM
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El encuentro, que está programado para las 15, se llevará a cabo en el Estadio Alberto J. Armando y se podrá ver a través de ESPN Premium y TNT Sports. El árbitro designado fue Nicolás Ramírez, mientras que en el VAR estará Silvio Trucco.

Boca llega a esta nueva edición del Superclásico en un inmejorable momento, ya que pelea en todos los frentes y sueña con la posibilidad de ganar una histórica cuádruple corona.

En el Torneo Clausura, los dirigidos por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena marchan terceros en la Zona A con 27 puntos, mientras que en la tabla anual está metido de lleno en la pelea por la primera posición que otorga el título de Campeón de Liga.

Además, el "Xeneize" se encuentra en la final de la Copa Sudamericana y en semis de Copa Argentina.

River, por su parte, busca cerrar de la mejor manera un 2026 que fue una pesadilla desde el inicio. Esto se debe a que sufrió tempranas eliminaciones en la Copa Sudamericana y en la Copa Argentina. A su vez, en la tabla anual ya no tiene chances de pelear por la primera posición.

De todas maneras, los dirigidos por Leonardo Ponzio consiguieron cierta regularidad en las últimas fechas que les permitió llegar a los 23 puntos y quedar con un pie y medio en los playoffs.

 

Posibles formaciones:

Estadio: Alberto J. Armando

Árbitro: Nicolás Ramírez

VAR: Silvio Trucco

Hora: 15. TV: ESPN Premium y TNT Sports

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Milton Delgado; Alan Velasco o Sebastián Villa, Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Lucas Silva, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.

 

Fuente: Noticias Argentinas

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