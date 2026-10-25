Joana Navarrete gana la McDonald's 10K en una fiesta del running en Vicente López

Con una convocatoria multitudinaria que superó los 6.000 corredores, el circuito a la vera del río ofreció un marco espectacular, donde el viento costero sumó un condimento extra de exigencia para todos los participantes.

Un triunfo contundente en la categoría general

La gran protagonista de la jornada en la rama femenina fue Joana Navarrete, quien se adjudicó el primer puesto de la clasificación general con una actuación consagratoria. Tras imponer un ritmo sólido desde la largada en el Vial Costero y saber administrar las ráfagas de viento de cara al río, logró distanciarse de sus perseguidoras para cruzar la meta en solitario y quedarse con lo más alto del podio.

El podio de las damas lo completaron destacadas atletas del circuito: Emilia Picciola, quien se quedó con el segundo puesto tras una gran demostración de vigencia, y Karina Fuentealba, quien completó el tercer escalón en un final muy reñido.

Toledo impuso sus condiciones entre los caballeros

Por el lado de la categoría masculina, el santiagueño Pablo Toledo ratificó su excelente presente y se coronó como el ganador de los 10K, imponiendo condiciones en un circuito veloz pero desafiante debido al clima.

La batalla por los puestos de vanguardia se mantuvo expectante hasta los últimos kilómetros. Finalmente, el segundo lugar quedó en manos de Fausto Alonso, mientras que Sebastián Irusta completó el podio masculino en la tercera posición.

Una marea roja junto al río

Más allá de la competencia de elite, la jornada se vivió como una auténtica fiesta de la actividad física y la salud. La marea de remeras rojas le dio un color espectacular a un Vial Costero que vibró con el aliento del público que se acercó a pesar de las condiciones climáticas. Familias, equipos de running de todo el país y aficionados de todas las edades disfrutaron de una mañana impecable. Desde la organización destacaron el éxito absoluto de la convocatoria y la excelente logística del evento.

Temas ATLETISMO